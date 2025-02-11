Компания по производству грузовиков КАМАЗ заменила значительную часть импортной стали на продукцию Магнитогорского металлургического комбината. Директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил об этом на заседании координационного совета с представителями ММК в Магнитогорске, передает пресс-служба комбината.
«Нынешнее положение, заставляющее искать замену иностранным поставщикам, содействует все более плотному взаимодействию российских предприятий. Отрадно, что в этих условиях наши партнеры с ММК готовы поставлять продукцию, по качеству нисколько не уступающую зарубежной», — сказал Сергей Когогин.
Компания, производящая грузовики, использует магнитогорский металл для изготовления кабин, лонжеронов и рам автомобилей.
На заседании координационного совета Сергей Когогин обсудил с директором ММК Виктором Рашниковым дальнейшее сотрудничество, в том числе освоение новых марок стали. Также были подведены итоги взаимодействия двух компаний в 2024 году.
Ранее мы сообщали о том, что в 2024 году ММК установил новый рекорд по выпуску оцинкованных труб.