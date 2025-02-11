КАМАЗ заменил импортную сталь на продукцию Магнитогорского металлургического комбината

В компании отметили, что она не уступает по качеству зарубежной

Компания по производству грузовиков КАМАЗ заменила значительную часть импортной стали на продукцию Магнитогорского металлургического комбината. Директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил об этом на заседании координационного совета с представителями ММК в Магнитогорске, передает пресс-служба комбината.

«Нынешнее положение, заставляющее искать замену иностранным поставщикам, содействует все более плотному взаимодействию российских предприятий. Отрадно, что в этих условиях наши партнеры с ММК готовы поставлять продукцию, по качеству нисколько не уступающую зарубежной», — сказал Сергей Когогин.

Компания, производящая грузовики, использует магнитогорский металл для изготовления кабин, лонжеронов и рам автомобилей.

На заседании координационного совета Сергей Когогин обсудил с директором ММК Виктором Рашниковым дальнейшее сотрудничество, в том числе освоение новых марок стали. Также были подведены итоги взаимодействия двух компаний в 2024 году.

Ранее мы сообщали о том, что в 2024 году ММК установил новый рекорд по выпуску оцинкованных труб.