Как власти и компании поддержат россиян в условиях роста инфляции?

Компания «Норникель» объявила о выплате 50 тыс. рублей каждому сотруднику

Инфляция в России с середины марта обновляет свои максимумы. Результат этого — рост цен на многие категории товаров. Помимо этого, Россия также проходит через последствия санкций и того, что иностранные компании покидают рынок.

Власти уже сейчас объявили о поддержке рынка труда, возможностях выйти на кредитные каникулы, поддержке различных отраслей экономики, которые пострадали от текущего положения экономики. Малый и средний бизнес получил возможность не прерывать свою деятельность из-за лицензий и освобождение от проверок. IT-отрасль освобождена от уплаты налога и проверок.

О мерах поддержки объявила и компания «Норникель».

«Несмотря на внешние вызовы, мы продолжаем реализацию наших проектов развития. Сегодня особенно важна причастность каждого сотрудника к общему делу и результату. „Норникель“ обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех своих социальных обязательств. Поэтому мы приняли решение поддержать коллектив и выплатить единовременное дополнительное вознаграждение по итогам первого квартала в размере ежемесячной базовой заработной платы, но не менее 50 тыс. рублей каждому сотруднику», — заявил президент компании Владимир Потанин.

«Норникель» также гарантировал сохранение всех своих программ и выполнение своих обязательств.

«Компания „Норникель“ даже в такое непростое время сохраняет все свои социальные программы и обязательства и не планирует проводить никакие сокращения персонала. Более того, мы продолжаем привлекать новых специалистов под реализацию крупнейших инвестиционных проектов компании. Только в этом году нам требуются более 11 тыс. сотрудников», — отмечает заместитель директора по персоналу и социальной политике компании Анастасия Перфильева.

«Что компания может вам предложить? Во-первых, стабильность. В этом году „Норникель“ на 20% повысил размер заработной платы. Это один из самых высоких уровней зарплат в отрасли по стране. Во-вторых, „Норникель“ обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех своих социальных обязательств. В-третьих, уверенность в завтрашнем дне. Такую возможность дают более ста программ обучения и постоянная практика», — заключила она.