Как сохранить сбережения во время кризиса

Советы эксперта о личном финансовом планировании

Из-за иностранных санкций фондовый и валютный рынки подверглись серьезным испытаниям. Многие россияне растеряны и не знают, как действовать, чтобы не потерять сбережения. Эксперты советуют людям без специального образования воздержаться от рискованных финансовых операций. Как отметил челябинский предприниматель и экс-банкир Дмитрий Довженко в интервью Bfm74.ru, самым надежным инвестиционным инструментом сейчас является золото.

В России отменили 20-процентный налог на добавленную собственность для физических лиц при покупке золотых слитков. Это дает людям больше возможностей инвестировать в драгоценные металлы. С начала марта золото дорожает рекордными темпами. Сейчас оно стоит 1967 долларов за унцию. 7 марта стоимость золота преодолела отметку в 2000 долларов за унцию на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за обострения геополитической напряженности. Это был исторический максимум с августа 2020 года.

По данным Сбербанка, объем покупок золота и палладия за последние две недели увеличился в четыре раза. В ВТБ за тот же период количество открытых обезличенных металлических счетов подскочило в 5,5 раз (их владельцы не получают слитки или монеты на руки).

Дмитрий Довженко не рекомендует непрофессионалам инвестировать в недвижимость. Рост цен на квартиры в Челябинске замедлится, считает эксперт.





По данным ВЦИОМ, 63% россиян не имеют сбережений и накоплений, а среди сограждан в возрасте 45-59 лет — 72%.

«У большей части населения все, что есть в сбережениях, — максимум 500 тыс. рублей. Это, что называется, „на черный день“, а у стариков — на похороны», — отмечает эксперт.

Дмитрий Довженко считает, что лучший способ потратить относительно небольшие сбережения сейчас — купить необходимые импортные товары. Это стоит сделать пока они еще есть на складах, и пока цены на них не взлетели слишком сильно.



