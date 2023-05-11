Как продлить лето на Урале?

Рассказываем, как выбрать идеальный бассейн для дачи

Группа компаний «Улица бассейнов» на протяжении вот уже пятнадцати лет занимается проектированием и строительством бассейнов, саун, создает wellness-пространства и SPA-курорты по всей России. В интервью ИА «Первое областное» собственник компании и торговой марки «Улица бассейнов» Татьяна Денисова рассказала о том, как выбрать идеальный бассейн для загородного дома или дачи и что стоит обязательно предусмотреть в проекте будущего термального комплекса, чтобы не зарыть деньги в землю, а получать стабильный доход.





— Как вы считаете, что помогло вам войти в пятерку крупнейших частных компаний страны в своем сегменте?

— Компании, которые только поставляют оборудование и в дальнейшем не занимаются его сервисным обслуживанием, как правило, после заключения сделки слабо мотивированы вникать в проблемы. Сделали поставку — и забыли. А наша компания изначально создавалась как инжиниринговая — до сих пор вспоминаю, как муж (Эдуард Денисов, основатель группы компаний и генеральный директор. — Прим.) в 2008 году представлял: «Вот построим сто бассейнов, возьмем на обслуживание и будем жить-поживать». С тех пор мы построили уже пятьсот бассейнов, в монтажно-сервисной службе трудится около десятка специалистов — а покоя так и нет. Как и сверхдоходов. Это сложный бизнес. Бассейн хоть и предмет роскоши, но ни один собственник не готов платить бешеные деньги за его содержание: тут, как и везде, разумный, рациональный подход, и это правильно. Гарантия на бассейны из композитных материалов — до 35 лет. И, принимая на себя настолько серьезные обязательства, мы, конечно, должны быть уверены в том, что сервисное обслуживание производилось своевременно и правильно, квалифицированными специалистами, а не случайными людьми.

Меня, признаться, удивляет, когда собственник готов подпустить к обслуживанию бассейна мастера, которого он нашел по объявлению на «Авито» и видит в первый раз в жизни, — как минимум неплохо хотя бы посмотреть документы, удостоверяющие личность, и сертификат, подтверждающий квалификацию. Ведь стоимость бассейна в частном доме может доходить до десятков миллионов рублей, не говоря уже о термальных комплексах. К тому же любой бассейн, независимо от размеров, — это объект повышенной опасности, и недоучка может нанести непоправимый урон. Кроме того, у мастера в обязательном порядке должны быть фотометр, реагенты. Только мне известно несколько случаев за последние пару лет, когда после визита таких вот псевдоспециалистов у детей после купания в бассейне позеленели волосы.

У каждой нашей сервисной бригады — свой служебный автомобиль, чтобы по графику или экстренно выехать по вызову. Причем все автомобили укомплектованы всем необходимым для ремонта и обслуживания оборудования, специалисты всегда в униформе и с сертификатами соответствия. В малом бизнесе не слишком принято вкладываться в создание бренда, за исключением разве что модной индустрии. И это не случайная аналогия: «Улица бассейнов» тоже своего рода бутик индивидуальных решений. Потому что нет двух одинаковых бассейнов: при проектировании и строительстве всегда приходится учитывать массу факторов, связанных с сезонностью использования бассейна, особенностями ландшафта, перепадом высот на участке, пожеланиями заказчика. Все эти нюансы складываются как фрагменты пазла, и каждый раз получается разная картина.

— Насколько сейчас велик спрос на бассейны в частных домах?

— Во время пандемии на нас обрушился просто шквал заявок, и этот поток не иссякает по сей день. Просят даже надувные и каркасные бассейны, которыми мы не занимаемся, их можно приобрести в любом интернет-магазине. Но раз уж назвались «Улицей бассейнов» — извольте отвечать (улыбается). Замечено, что человек, который захотел надувной бассейн, через некоторое время захочет капитальный бассейн, а это уже наш профиль.

Обычно даю совет: когда начинаете строить дом, не зарекайтесь, что там никогда не появится бассейна. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Даже для дома с участком земли в одну сотку это уже насущная потребность. Так что не исключено, что однажды наступит день, когда вы будете готовы.

Как известно, короткое уральское лето не часто радует хорошей погодой. Озера прогреваются в лучшем случае к концу июня — и тут же начинают цвести. Сегодня не каждый может себе позволить отпуск у моря, а с бассейном это легко решается: даже если на улице прохладно, вода подогрета, там хорошо проводить время, особенно если рядом банька. Это один из лучших видов досуга, здоровый и приятный.

Знаете, одна из заказчиц недавно призналась: «У меня после установки бассейна полностью изменился быт на даче! Дети стали совершенно по-другому относиться к предложению провести выходные за городом, теперь каждые выходные — гости». Теперь она заразилась идеей — приобрела землю, чтобы строить термальный курорт в непосредственной близости от дачи.

— Во сколько обходится строительство собственного бассейна?

— Обычно это первый вопрос, который задают собственники, так что в этом плане вы совсем не оригинальны (улыбается). На этот счет у мужа есть любимая присказка: «А сколько стоит килограмм „Мерседеса“?» Как это оценить? Здесь нет и не может быть стандартных расценок, слишком много факторов: размер, выбранный материал (композит, нержавеющая сталь, бетон или панель, облицованная пленкой).

Мы сотрудничаем с множеством производителей разных типов бассейнов и в каждом случае предлагаем варианты в зависимости от особенностей участка, задач и имеющихся ресурсов — каждый раз это отдельная история. Это может быть небольшая купель, которую можно установить и на садовом участке, и это станет полноценным бассейном — не поплаваешь, но вполне можно заняться аквааэробикой, переждать дневную жару или окунуться после баньки: подогретая вода, с циркуляцией, фильтрацией, обработкой реагентами, чтобы не цвела. При этом есть и опыт возведения бассейнов длиной 25 метров из нержавеющей стали в Карабаше, и по строительству огромного термального курорта «Крутой берег» в Миассе, который будет сдан к концу года, — это будет совершенно потрясающий оздоровительный комплекс с аттракционами, открытыми и крытыми бассейнами, с прекрасными видовыми площадками, но без прямого доступа к озеру.

Кроме того, на территории «Солнечной долины» началось строительство пятизвездочного комплекса с апартаментами LUXOR RESORT & SPA. Корпус будет встроен в гористую часть, и из бассейна будет открываться вид на бор.

— В последние несколько лет в Челябинске и регионе открылось много термальных курортов. Это прибыльный бизнес?

— Сейчас мы проектируем и строим сразу несколько крупных термальных курортов. Комплексы разрабатываются на естественных источниках и с искусственным подогревом — с большими бассейнами и SPA-зонами, которые позволяют принимать до 1,5 тысячи человек в течение рабочего дня. Инвестиции в 1,5 млрд рублей при такой загрузке позволят выйти на рентабельность через 4,5 года.

Мы понимаем экономику бизнеса, связанного со SPA: понимаем, на чем зарабатывает инвестор, а на чем теряет деньги. Есть просчитанные бизнес-планы по проектам, которые рассчитаны на пребывание 60—100 человек в течение часа, то есть до тысячи человек в течение дня, — с разработанной концепцией территории, пляжем, парковками, административной зоной. Как правило, проект разделяется на несколько этапов: если приступить к строительству бассейна в апреле, к июню он будет уже полностью готов и начинает генерировать прибыль, которую можно инвестировать в строительство термального комплекса и возвести его за лето, уже фактически без привлечения дополнительных средств. Первоначальная инвестиция в проект составит 45—50 млн рублей.

С момента сдачи термального комплекса полностью все вложения — а это порядка 200—300 млн — окупаются в среднем за три года. Это достаточно быстрый срок по меркам бизнеса. Но важно не экономить на отделке, оборудовании, иначе придется ставить бизнес на паузу в самый пик спроса, когда курорт раскачается, и закрывать на бесконечные «докрутки» и «притирки».





— Как вы оцениваете емкость рынка?

— Местные базы отдыха переполнены людьми в жаркую погоду. Знаете, есть такое выражение «как селедки в бочке»? Прошлым летом, приехав на одну из баз отдыха недалеко от Челябинска, я воочию убедилась, что это не образное выражение. На пляже не было свободного места даже для того, чтобы расстелить полотенце. Люди были готовы мириться с не самыми комфортными условиями, лишь бы проводить время на природе, у воды. И сегодня владельцы баз отдыха задумываются о том, почему бы не продлить сезон еще как минимум на два месяца, с мая по октябрь, построив бассейн в 10 метров с подогревом воды.

Термальный комплекс с бассейнами и SPA-зоной емкостью до ста человек в час обычно строится на 100 тысяч жителей — это гарантирует стабильный поток круглый год. У нас на область в 3,5 млн жителей на сегодняшний день пока термальных курортов — раз-два и обчелся. Так что еще строить и строить. Это рынок, которому суждено развиваться в ближайшие десять лет.

— Как правильно просчитать бизнес-модель?

— Приступая к работе над проектом, мы прежде всего четко проясняем все поставленные задачи, выявляем истинные потребности заказчика, которые могут быть совершенно разными. Каждый проект, повторюсь, это отдельная вселенная. Сценариев может быть несколько. Например, есть инвесторы, которые под воздействием некой «романтической идеи» собираются построить SPA-комплекс с гостиницей или гостевыми домами, чтобы в дальнейшем самому всем этим хлопотным хозяйством управлять: вникать во все детали, контролировать команду и собирать нескончаемые благодарности людей.

Еще один возможный сценарий, который рисует в голове инвестор: «Построю термальный комплекс, запущу бизнес и найму команду специалистов, которые будут им управлять. Буду жестко требовать прибыль, а в оперативном управлении принимать участие не буду». Это уже менее романтическая история. И я обычно задаю инвесторам вопрос: где вы планируете взять команду? Потому что отдых у бассейна — это не совсем в традиции нашей прекрасной родины. К счастью, в последние двадцать лет образование в области гостиничного сервиса и туризма развивается, но все же собрать профессиональную команду невероятно сложно. Это довольно специфическая история, все знания приходят только через реальный опыт.

— Есть стойкое убеждение, что при постоянном большом потоке людей невозможно обеспечить хорошее качество воды в бассейне. Это действительно так?

— Я приведу реальный пример: в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета девять лет назад был построен бассейн из легковозводимых конструкций, чаша — из нержавеющей стали, длиной 25 метров. И управляет всем этим хозяйством один человек. Потому что система настроена так, что не требует ничего: сотрудник просто отслеживает все параметры по датчикам. Девять лет этот бассейн не сливал воду. Нет, понятно, что вода подновлялась каждый день, проходила очистку, фильтрацию, но полностью чаша не опустошалась. Хотя проверяющие наведывались с водозаборными емкостями дважды в день, чтобы поймать на некачественной воде. Но вода была идеальная. Бассейн в общественном доступе, не только для студентов — и вся округа убеждена, что там вода без хлора, потому что даже дети и аллергики не испытывают дискомфорта. Но я сейчас открою страшную тайну: не бывает бассейнов без хлора. Иначе вы обрекаете себя на очень серьезные риски. Хлор убивает 98% бактерий и в сочетании с озоном и ультрафиолетом позволяет обеспечить необходимое качество воды. При этом чистая вода с хлором не пахнет — специфический запах появляется, только когда хлор вступает в химическую реакцию с органикой. Так что это показатель грязной воды.





— Какие ошибки допускают собственники при строительстве бассейна?

— Самая большая и фатальная ошибка — не заказать проект. Когда человек считает, что в его голове уже есть четкое представление, как это должно быть, и вообще — «я художник, я так вижу». Как говорится, без ТЗ и результат известно какой. Строительный сезон на Южном Урале, как и на большей части страны, при самом оптимистическом взгляде — это с конца апреля до октября. Все работы, связанные с заливкой бетона, должны производиться при температуре не ниже 15 градусов. Поэтому думать над проектом надо начинать еще зимой. Срок изготовления даже самой простой композитной чаши — не менее полутора месяцев.

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают даже инвесторы SPA-комплексов, — это строительство бетонного бассейна на улице. На Урале. День, когда вы его запустите, станет первым в истории его медленного, но верного разрушения. Все заработанные деньги потом придется вложить в ремонт. Вне зависимости от того, каким материалом он облицован, бетонный бассейн постоянно требует чистки — даже самая гладкая пленка в местах сварки имеет шероховатости, где селятся бактерии. Я уж не говорю про плитку и мозаику. А значит, периодически придется сливать воду. Бетон не может жить без воды: он мгновенно теряет влагу, появляются микротрещины, и это неизбежно сказывается на целостности чаши. Бассейн из бетона более 10 метров длиной с полным циклом — от строительства котлована до облицовки и благоустройства территории — по стоимости сопоставим с таким же, но из нержавеющей стали, который не доставит никаких хлопот. И осознанный инвестор, который понимает, что вложенные деньги не должны раствориться вместе с затиркой на плитке, выберет именно его. А грамотная подсветка даст любой цвет воды.

Однажды меня привели в дом, построенный в лихие девяностые, где, как водится, был бассейн причудливой формы, с выложенным мозаикой изображением дельфина. Пять лет стоял слитый бассейн в неотапливаемом помещении. По сути, это мина замедленного действия: когда коротнет оборудование или вода перестанет проходить нормальный цикл фильтрации — это лишь вопрос времени. И собственник спрашивает: что теперь делать? Мой вердикт: взорвать и построить заново — дешевле обойдется. Но не в моих правилах учить людей жить. И таких вот историй — на целую книгу хватит.