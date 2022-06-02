Как покупать в иностранных интернет-магазинах в условиях санкций

Журналист ИА «Первое областное» рассказывает, через что пришлось пройти, чтобы заказать кроссовки в Испании

Санкции в первую очередь ударили по обычным потребителям. Zara, H&M, Bershka, Adidas, Reebok ушли с российского рынка. Если замену повседневной одежде найти несложно, то со спортивной экипировкой будут проблемы. С началом сезона тренировок на свежем воздухе стало понятно, что покупка беговой обуви теперь превратилась в настоящий квест.

Высокотехнологичные кроссовки мировых брендов не сравнятся с российскими аналогами, поэтому покупать Demix вместо Adidas — не вариант. Это вопрос не только результатов на фитнес-трекере, но и здоровья суставов и связок. Новые коллекции немецкой марки в Россию официально больше не возят. На полках магазинов стоят модели, которые импортировали еще до начала спецоперации. В принципе, что-то выбрать можно. Мы, обойдя четыре специализированных магазина в Челябинске, даже нашли нужные кроссовки. Стоят они почти в два(!) раза дороже, чем зимой, — 14 тыс. рублей. Еще в одном магазине продавцы нашли подходящие модель и размер на складе в Екатеринбурге. Но столько переплачивать не хотелось.









Разница в ценах на одни и те же кроссовки за рубежом и в России (цены июня)

Смириться с тем, что теперь мы живем в условиях товарного дефицита, пока сложно. Кажется, вот же они, скоростные Аdidas Adizero Pro с карбоновой пластиной внутри, на испанском сайте стоят каких-то 126 евро. На момент начала нашего эксперимента это 7800 рублей. Мы решили проверить, можно ли обойти запреты и, как в старые добрые времена, купить «санкционку». Изучили несколько вариантов — байеры с «Авито», расчеты через криптовалютные кошельки и сервис известной доставки CDEK. Через что только нам не пришлось пройти ради удобной импортной обуви.

«Авито»

Санкции сыграли на руку профессиональным байерам. Предприимчивые южноуральцы и раньше занимались коллективными закупками, но после введения ограничений их знания и связи резко выросли в цене. На сайте «Авито» по запросу «байер» не так много предложений — всего два. Однако место жительства перекупщика не имеет значения, если продавец рассматривает возможность отправить посылку службой доставки.

«Принимаем заказы на доставку одежды (пример: Zara, H&M, iHerb, Ikea, Farfetch и прочие), парфюмерии и косметики, а также любой категории товаров, которые исчезли с рынка РФ», — пишет в объявлении Ксения.

Корреспонденту ИА «Первое областное» Ксения рассказала, что живет в Челябинске. Заказы делает через Казахстан. Комиссия байера составляет 20% от заказа до 5 тыс. рублей и 15% от заказа при сумме более 5 тыс. рублей. Оплачивать нужно, когда товар прибудет на таможню в Казахстан, по актуальному на день доставки курсу. Для заказа необходимо отправить Ксении ссылку на товар в интернет-магазине.





Никаких гарантий безопасности покупки байеры с «Авито» не дают. Ничего не мешает им взять деньги и уйти в закат вместе с товаром. Мы подумали, что этот вариант слишком рискованный, поэтому продолжили искать другие возможности.

«Бандеролька»

Среди знакомых, которые привыкли заказывать товары из Европы, популярен сервис «Бандеролька». Это специализированный сервис доставки. Юрлицо у них зарегистрировано в США, называется Qwintry — Qwintry LLC. Чтобы сделать заказ на этом сайте, нужно пополнить баланс в личном кабинете. Когда мы пытались оформить покупку, сделать это можно было только через криптовалюту, потому что американские сайты не принимают оплату с российских карт.





Предлагалась такая цепочка денежных переводов: банковская карта — кошелек Qiwi — обменник криптовалюты — личный кошелек криптовалюты — наконец, «Бандеролька».

Нам раньше не приходилось сталкиваться с криптовалютами. Вникать в тонкости работы блокчейна, чтобы купить кроссовки? Вряд ли это удобный сценарий для рядового потребителя. Может, в будущем мы все и придем к криптоанархизму, но пока ищем способ попроще.

Что касается условий заказа, сервис берет комиссию в 10%, если стоимость товара не превышает 1 тыс. долларов, 7% — для заказов дороже 1 тыс. долларов, евро или фунтов.

UPD: пока мы писали статью, стало известно, что на «Бандерольке» теперь есть альтернативные способы оплаты. Пополнить баланс можно картами Visa, MasterCard и «Мир» на сайте «Бандерольки». Комиссия платежной системы составляет 3%.

CDEK Forward

Компания CDEK перестроила свои логистические цепочки и продолжает возить товары в Россию из США и Европы. Время доставки увеличилось, поскольку из ЕС грузы идут наземным транспортом, но она не прекратилась. Фирма запустила сервис CDEK Forward. Через него можно делать покупки на Amazon, eBay, iHerb и сайтах брендов.

Проблему отключения Visa и MasterCard сервис решил с помощью партнеров, которые выкупают для россиян товары из зарубежных интернет-магазинов по картам нероссийских банков, за что получают фиксированную комиссию — 10% от суммы заказа.

Отзывы в интернете об этой услуге противоречивые. Большая часть из них — негативные. Но мы подумали, что обычно жалобы пишут недовольные клиенты, а если все прошло хорошо, то клиент просто тихо радуется покупке.





Чтобы оформить выкуп, нужно оставить заявку на сайте: указать страну магазина, название товара, дать ссылку на нужный товар и прописать цену. Когда мы оформляли заказ, наши кроссовки на испанском сайте стоили 7800 по актуальному курсу. Еще зимой этого года мы получили бы их по такой цене через 16 дней.





На почту сразу приходит уведомление, что заявка принята. Информация должна попасть к байеру, который оплачивает товар. Через несколько дней, не дождавшись ответа, пишем в службу поддержки.

«Из-за высокого спроса на услугу выкупа наши байеры работают в режиме высокой загруженности. Обработка заявки на выкуп производится от 2 до 14 рабочих дней. Байер обязательно свяжется с вами», — сообщили в службе поддержки.

Продолжаем ждать. В итоге через шесть дней нам ответил байер Алия из Казахстана. На почту пришло письмо с указанием склада в Испании, на который интернет-магазин должен отправить товар. Также была рассчитана сумма с учетом доставки, она составила 11 154 рубля (+3,3 тыс. рублей к изначальной стоимости кроссовок).





Деньги мы перевели вечером. Утром пришло еще одно письмо от Алии. Надо доплатить еще 715 рублей, потому что курс доллара изменился и изначальные расчеты оказались неверны. Неприятно, но раз уж начали этот эксперимент, делаем еще один перевод.

Через 6 дней после оформления заявки мы получаем трек для отслеживания посылки. Казалось, что больше расходов быть не должно, но через несколько дней пришло письмо уже от самого сервиса CDEK. Оказывается, в сумму, которую рассчитал байер, не входит стоимость доставки. Транспортировка коробки со склада в Испании в постамат в Челябинске стоит чуть больше 1 тыс. рублей. Расчетное время — две недели. Перевели деньги, что поделать.

С момента заявки (21 апреля) до того, как CDEK взял товар в доставку, прошло почти две недели. Переплата от изначальной цены на сайте составила 5 тыс. рублей. Получилось 12 815 рулей. На момент оформления покупки в Челябинске можно было заказать нужные нам кроссовки с доставкой из Екатеринбурга за 13 800 рублей. Экономия составила 985 рублей.

В целом можно сказать, что товары из-за границы с доставкой обойдутся ненамного дешевле тех, что продаются в российских магазинах. Главная причина использовать пути обхода санкций — широкий выбор на зарубежных онлайн-площадках, ведь в России товары из новых коллекций многих брендов теперь просто не купить.

P. S.: Надеемся, что наши кроссовки придут в Челябинск недели за три. Трек отслеживается, но пока они не уехали со склада в Испании.