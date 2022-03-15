Как подготовиться к дефициту импортных товаров

Стоит ли закупать впрок сахар, гречку и лекарства

Экономические санкции в первую очередь ударили по рядовым российским потребителям. Западные компании начали массово заявлять об уходе из страны. На практике это значит, что с полок магазинов скоро исчезнут импортные товары, которые всем нам казались привычными. Навсегда или временно — непонятно. Предприниматель и экс-банкир Дмитрий Довженко в интервью Bfm74.ru дал несколько советов о том, как подготовиться к этому дефициту. Сейчас самое время заняться финансовым планированием, считает эксперт.

В первую очередь нужно определиться со списком постоянных расходов, не забывая о квартплате и кредитах.

«Начните со списка товаров, которые вам практически жизненно необходимы. Но включать туда крупу и сахар не надо, все это производят в России, оно не исчезнет, хоть и подорожает, конечно. Надо сделать акцент на импортных вещах, которые в ближайшее время могут пропасть», — говорит Дмитрий Довженко.

Отдельное внимание стоит уделить списку медикаментов, которые не производят в России. Можно сделать запас на месяц-два, чтобы понять, что делать дальше, и найти аналоги.

Также в новых экономических реалиях стоит поискать дополнительные источники доходов.

«Надо постараться сохранить работу. Но уже сейчас стоит рассмотреть варианты того, чем вы можете заняться, если вас сократят», — резюмирует Дмитрий Довженко.

Дефицит импортных товаров открывает возможности для малого бизнеса. Дмитрий Довженко считает, что рынок бытовых товаров спасет «гаражная экономика». А доставку мелкооптовых партий товаров могут взять на себя предприимчивые жители региона, таких раньше называли «челноками».

«Для малого бизнеса сейчас время действовать. Мы можем сами производить привычные бытовые товары, которые раньше получали из-за рубежа. Даже китайская продукция скоро значительно подорожает, потому что это же все-таки валютный товар. А, например, какие-нибудь губки для обуви можно производить в маленьком цехе с помощью простого пресса… В этом смысле нас спасет бытовое импортозамещение и „гаражная“ экономика», — считает эксперт.

Также Дмитрий Довженко дал несколько советов о том, как сохранить сбережения в условиях обвала фондового рынка и падения курса рубля.