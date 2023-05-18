Как перевозчику экономить на топливе

До 34% всех расходов грузоперевозчиков составляют затраты на топливо ― такие данные приводит платформа Monopoly.Online

Но эти расходы можно сократить, воспользовавшись специальными предложениями для юрлиц, которые существуют на рынке. На примере условного перевозчика рассказываем о самых популярных.

Компания «N» начала свою работу в 2005 году. Она специализируется на междугородних перевозках внутри одного региона. В парке 12 грузовиков, которые нужно заправлять дизельным топливом.

Изначально заправлялись «за наличку»: бухгалтеры давали деньги водителям, а потом собирали с них чеки. У этого подхода есть как минимум один большой минус: бухгалтерия в конце месяца утопала в количестве чеков. Это снижало эффективность работы.

Более экономный вариант ― стать партнером топливной программы, которая предоставляет фиксированную скидку на АЗС. Обычно это несколько рублей от цены, установленной заправками на стеле. Некоторые перевозчики считают, что выгоднее всего выбирать поставщика, ориентируясь на самую большую скидку.

Это заблуждение. Цены на АЗС в одной сети варьируются от региона к региону, меняясь каждый день. Как и размер скидки. Он может быть на уровне 2 рубля от литра в одном месяце, и на уровне 1,5 рубля в следующем.

Компания «N» сравнила свои затраты на топливо. Средняя розничная цена одного литра ДТ в их регионе ― в пределах 56—58 рублей. Цена со скидкой от топливного сервиса ― 53—55 рублей за литр. В итоге в месяц они экономят всего 5—6%, а еще вынуждены платить за обслуживание и выпуск топливных карт.

Но можно сэкономить еще больше. Для этого компания «N» заключила договор с «Монополия. Мультисервис». Это продукт платформы Monopoly. Online, который закрывает потребности бизнеса в топливе и обеспечивает комфортную среду для водителей. Они могут воспользоваться охраняемыми стоянками, мойками, шиномонтажом и другими придорожными сервисами.

«Мультисервис» агрегирует предложения топлива от разных поставщиков ― как от сетевых АЗС, так и от независимых. Можно выбрать любую из 2800 заправок по России, сравнив их по разным параметрам (в том числе и по цене). При этом «Мультисервис» постоянно проверяет качество топлива и следит, чтобы оно соответствовало отраслевым стандартам.

Заправиться по самой низкой стоимости на рынке можно с помощью функции «Цена на маршруте». Руководитель вводит начальную и конечную точки на карте, а сервис покажет, какие АЗС доступны на маршруте и цены на топливо на каждой из них.

После того, как Компания «N» заключила договор с «Мультисервисом», ее экономия в месяц составила уже 11%. А еще у компании появилась возможность возмещать 20% НДС с полным пакетом закрывающих документов.

Для всех новых клиентов действует акция: первые два месяца после заключения договора «Мультисервис» начисляет 2% кешбэка бонусами за заправки.

Водители заправляются через мобильное приложение «Мультисервиса». За каждую заправку начисляется 1% кешбэка в виде бонусов. Их потом можно потратить в личном кабинете, чтобы получить скидку на придорожные услуги или заправки.

Подробности можно узнать у менеджера «Мультисервиса». Сделать это просто: пройдите по ссылке и оставьте заявку. С вами свяжется менеджер, чтобы обсудить все детали и ответить на интересующие вопросы.

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