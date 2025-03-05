Как начислят оплату отопления в Челябинской области, если сломался счетчик

На Южном Урале потребители тепла без прибора учета с 1 марта будут платить по‑новому

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила расчета платы за отопление, сообщает Госжилинспекция Челябинской области. Теперь, если коллективный прибор учета тепла вышел из строя или закончился его срок эксплуатации, среднемесячный объем потребления будет рассчитываться по данным вашего дома за фактическое количество дней отопления и с учетом реальной температуры на улице.

Кроме того, количество расчетных периодов увеличилось с 3 до 6 месяцев. Это значит, что начисление будет производиться исходя из среднемесячного объема потребления тепла за более длительный период.

Это не единственные мартовские изменения. Ранее мы сообщали, что россияне будут платить за отопление только в те месяцы, когда оно подается в квартиры. При расчете платы за коммунальные услуги будут использоваться сведения о площади недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости.