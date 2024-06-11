Как маленький ломбард из Челябинска стал альтернативой банкам: «Фианит‑Ломбарду» — 30 лет

Компания активно развивает цифровые сервисы, не забывая о традициях

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Путь от небольшого отделения в Челябинске до крупной федеральной сети прошел за 30 лет «Фианит-Ломбард». К юбилею компания, основанная в 1994 году, подошла с весомыми достижениями. Удалось изменить самую консервативную отрасль и встать на одну ступень с банковским сектором, а также внедрить в работу цифровизацию. Впереди — использование искусственного интеллекта, в том числе в общении с клиентами.

С учетом всех нововведений «Фианит-Ломбард» не уступает в работе крупным игрокам финансового рынка и является полноценной альтернативой банковских услуг. Вместе с этим важно отметить, что деятельность сети регулируется Банком России. В компании нет скрытых процентов, страховок и переплат. Все ставки контролируются Центробанком, а данные не передаются в Бюро кредитных историй и коллекторам. Займы предоставляют на выгодных условиях, а залоги — от сапбордов и наборов Lego до буровых установок — находятся в сохранности.

«Еще 10 лет назад большинство ломбардов принимало только золото, и этого хватало для стабильного существования. Сегодня же, чтобы развиваться, ломбарду важно выстроить вокруг себя целую экосистему, как делают лидеры рынка. То есть не только привычные прием и оценка в отделении, но и интернет-магазин, онлайн-сервисы, доставка и, конечно, внедрение элементов системы искусственного интеллекта для работы с клиентами. И все это стало возможно только благодаря нашим клиентам и сотрудникам», — говорит генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.





Миссия компании — помогать гражданам, попавшим в самые разные жизненные ситуации и решившим самостоятельно справиться с трудностями. Стремление поддерживать пришедших в отделение отражается в слогане «Ближе близкого». Клиентами сети «Фианит-Ломбард» являются более 10 миллионов человек в 80 городах в 10 регионах России. Все эти люди смогли осуществить свои мечты, открыть собственное дело, слетать в отпуск, оплатить лечение или же просто продержаться до зарплаты.

Сохраняя традиционные преимущества ломбардов, компания развивает онлайн-сервисы, которые доступны в любое время и в любой точке планеты. Современное мобильное приложение полностью заменяет визит в отделение. Клиенты могут в удобное для себя время оплатить проценты в один клик, провести онлайн-оценку, загрузив несколько фотографий своих вещей, и оформить электронный залоговый билет, который точно не потеряется. Недавно появился сервис «Добавка», и при необходимости можно мгновенно получить дополнительные средства. В некоторых регионах доступен сервис «Финансовая неотложка»: специалист приедет в любое удобное клиенту место, чтобы заключить договор и предоставить услуги. У «Фианит-Ломбарда» есть даже собственный интернет-магазин.





В юбилейный год компания благодарит своих клиентов и сотрудников, которых более одной тысячи. С их помощью и поддержкой сеть смогла нарастить свою мощь и масштабироваться до 470 отделений по стране. «Фианит-Ломбард» входит в тройку сильнейших игроков среди ломбардов России.

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