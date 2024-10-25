К осенним каникулам в Челябинске обновили портал «Дети дома»

Школьников ждут новые мастер‑классы и увлекательные экскурсии

Специалисты Минцифры Челябинской области обновили портал «Дети дома», который позволяет школьникам с пользой и безопасно проводить каникулы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы приглашаем школьников и их родителей отправиться в виртуальное путешествие по музеям и заповедникам России, познакомиться с основами финансовой грамотности и этикета, а также воспользоваться обучающими материалами для подготовки к ВПР, ЕГЭ и олимпиадам», — отмечают в пресс-службе.

На сайте можно найти идеи для осенних поделок, пройти мастер-классы по вязанию игрушек, шитью одежды и сервировке стола. Старшеклассникам будут интересны развивающие курсы по IT-компетенциям, лекции по маркетингу и дизайну, а также уроки по составлению резюме для успешной самопрезентации.

Напомним, проект «Дети дома» запущен во время ковидной пандемии в 2020 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. С тех пор его уже посетили более 740 тысяч пользователей из 16 регионов России.

Перейти на портал можно по этой ссылке.