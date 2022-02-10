Известный челябинский бизнесмен прокомментировал визит полиции в свой офис

Гендиректор агентства «Компаньон» Арсен Унанян рассказал о причинах инцидента

Гендиректор Агентства Недвижимости «Компаньон» Арсен Унанян, в офис которого 10 февраля пришли силовики, разъяснил сложившуюся ситуацию. Бизнесмен отметил, что визит сотрудников органов связан с банкротящимся в данный момент ООО «Меркада» и давлением на него кредиторов. Об этом Унанян вечером 10 февраля написал на своей странице в «Facebook».

По словам Арсена Унаняна, осмотр проводили сотрудники ОБЭП на юридическом адресе компании-застройщика ООО «Меркада». Этот адрес совпадает с физическим нахождением Агенства Недвижимости «Компаньон». Бизнесмен подчеркнул, что беспрепятственно предоставил оперативникам все запрашиваемые материалы.

В ООО «Меркада» сейчас ведется процедура банкротства, там уже назначен конкурсный управляющий. По мнению Унаняна, сегодняшний инцидент мог быть попыткой кредиторов надавить на коммерсанта.

«Некоторые кредиторы прибегают вот к таким дополнительным способам воздействия на меня, как сегодняшняя ситуация. Считают, что путем давления решат свой вопрос и могут задействовать связи в СМИ и иных органах», — пишет Арсен Унанян в соцсети.

Кроме того, автор сообщения отметил, что визит оперативников к деятельности Агентства Недвижимости «Компаньон» не имеет никакого отношения.

«Компания работает, с ней все хорошо, она все также помогает в вопросах с недвижимостью», — добавляет бизнесмен.

Арсен Унанян в заключение сказал, что он и маркетолог «Компаньона» Ольга Нестерова всегда готовы дать необходимые комментарии СМИ

