«Ижавиа» отменила рейсы между Челябинском и Сочи

Перевозчик убрал из расписания два ближайших вылета

Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы из Сочи в Челябинск и обратно, сообщили ИА «Первое областное» в челябинском аэропорту. Полеты планировалось начать с 30 мая, а закончить 24 октября. Вылеты должны были совершаться каждый понедельник на самолетах Boeing 737-800.

«Авиакомпании в последнее время очень часто отменяют рейсы. Потому что Росавиация продлевает запреты на полеты на юг России. Я не понимаю, почему такой интерес у СМИ вызвало решение „Ижавиа“. Да, они отменили ближайшие два рейса. Причину нам не сообщают. Если бы сообщили, мы бы не смогли о ней сказать, потому что это связано с коммерческой деятельностью авиакомпании. Полеты в Сочи обещают возобновить 13 июня», — поясняют ИА «Первое областное» в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы 30 мая и 6 июня, вернут деньги в течение 3—5 дней по условиям вынужденного возврата с компенсацией 100% суммы, сообщили на горячей линии авиакомпании. Информацию об отмене вылетов люди получили накануне по СМС. Улететь другим рейсом этой компании не получится. Причину отмены рейсов в справочной не назвали.

Из Челябинска в Сочи сейчас летают авиакомпании «Северный ветер», «Уральские авиалинии» и «Победа». Они не отменяли свои рейсы.

Отметим, что в полетной программе «Ижавиа» на этот летне-осенний период значилось еще два направления из Челябинска — Анапа и Симферополь. В первый город планировалось летать с 7 июня по 15 сентября по вторникам и четвергам. В Крым — с 4 июня по 29 октября каждую субботу. По данным челябинского аэропорта, в Анапу отправления будут с 14 июня, но если Росавиация разрешит полеты в города юга и центральной части страны. Накануне ведомство продлило ограничение до 31 мая.

Добавим, что в конце февраля этого года «Ижавиа» исключила из расписания полетов рейсы по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург и обратно. Они планировались на март. Отмену в авиакомпании связали со сложной геополитической обстановкой и возникшей из-за этого проблемой с расширением парка самолетов Boeing.