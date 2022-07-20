Из Челябинской области уезжают иностранные рабочие

Это связано с сезонностью работ для мигрантов

В январе — мае 2022 года из Челябинской области уехало 5,8 тыс. граждан стран СНГ, что почти на 900 человек больше, чем число прибывших в регион. О миграционной убыли населения сообщает Челябинскстат.

Миграционное снижение составило 2,1 тыс. человек, из них почти 900 человек — вернувшиеся в страны СНГ мигранты. В аналогичный период прошлого года, наоборот, фиксировался миграционный прирост — въехавших в регион мигрантов было на 2,1 тыс. человек больше, чем выбывших.

Наибольшую миграционную убыль в этом году обеспечили Казахстан (–934 человека), Киргизия (–374 человека), Армения (–233 человека). При этом из Таджикистана поток иностранных рабочих только растет: за пять месяцев 2022 года в регион приехало 2,3 тыс. человек, что на 900 человек больше, чем покинуло регион.

«Отъезд мигрантов в первой половине года связан в основном с сезонностью работ. На заработки в сельском хозяйстве приезжают мигранты ближе к уборке урожая, когда на уборке овощей нужны рабочие руки. Мы сотрудничаем с приезжими из Узбекистана и Киргизии, пока все договоренности ими выполняются, отказов по дальнейшему сотрудничеству нет. Никто не уехал. Ожидаем, что в этом году будет хороший урожай овощей и картофеля, так что рабочие руки точно лишними не будут», — сообщил коммерческий директор агрофирмы «Ильинка» (выращивание овощей) Николай Исаев.

По словам экспертов, ситуация на рынке труда мигрантов к концу 2022 года может измениться.

«В начале года многие уезжали в силу неопределенности, хотели быть ближе к семьям. Работать на родине мигрантам тогда было даже выгоднее из-за изменившегося курса валют. В ситуации укрепления рубля, думаю, многие вернутся в наш регион на заработки», — сообщил владелец строительного бизнеса на условиях анонимности.

По данным Челябинскстата, количество прибывших в январе — мае к аналогичному периоду 2021 года сократилось на 1,3%, а число покинувших регион выросло на 4,1%.