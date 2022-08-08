Из Челябинска запустили прямые рейсы в Казань и Владикавказ

Авиакомпания «ЮВТ аэро» начнет пассажирские перевозки с 9 августа

В челябинском аэропорту представили расписание регулярных прямых авиарейсов в Казань и Владикавказ. По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, рейсы будут выполняться компанией «ЮВТ аэро» по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Прямой рейс в Казань запланирован с вылетом из Челябинска по вторникам в четыре утра, по пятницам — в 17:35, по воскресеньям — в 01:50. Время в пути составит 1 час 40 минут. По тарифу «оптимум» с багажом стоимость перелета 9 августа по маршруту Челябинск — Казань составит порядка 9 тыс. рублей.

Покупка билета в этом направлении заблаговременно обойдется в два раза дешевле: приобрести билет на 9 сентября в Казань можно по стоимости 4,5 тыс. рублей.

Улететь во Владикавказ можно во вторник — в 09:25, в пятницу — 09:10. Прилеты в Челябинск запланированы из Владикавказа: во вторник — в 16:20, в пятницу — в 16:35. Стоимость билета (с багажом) на 9 августа составляет 11,5 тыс. рублей.

АО «ЮВТ аэро» — российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году на базе закрывшейся «Ак Барс Аэро». Выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана. Базируется в аэропортах Казани, Бугульмы и Бегишево. Генеральным директором является Петр Трубаев.

По данным сервиса СБИС, в последние годы доходы предприятия существенно сократились. В 2021 году доходы авиаперевозчика составили 3,8 млрд рублей, расходы — 3,6 млрд рублей. Чистая прибыль — 192 млн рублей.