Из Челябинска запустят прямой рейс в Грузию

Летать в Тбилиси будет Red Wings

Авиакомпания Red Wings с 15 ноября запустит прямые рейсы из Челябинска в Тбилиси. Летать в столицу Грузии и обратно южноуральцы смогут один раз в неделю — по средам. Информация появилась в разделе бронирования на сайте перевозчика.

Из Челябинска в Тбилиси первый самолет Red Wings отправится в 16:20 15 ноября. В обратный полет из Грузии отправятся в 19:25. Время в пути составит 3 часа. Обслуживать рейсы будут на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Пока в расписании значатся рейсы только 15 и 22 ноября. Стоимость билета класса «эконом» из Челябинска в Тбилиси начинается от 14 930 тыс. рублей (22 ноября — 17 930 рублей). В обратном направлении — 18 900 тыс. рублей (22 ноября — 27 400 рублей).

В июле стало известно, что из Челябинска планируют запустить прямые перелеты в три грузинских города: Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Росавиация выдала разрешение на полеты авиакомпаниям Red Wings и «Ямал».