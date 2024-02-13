Из Челябинска в Севастополь запустят прямой поезд

Рейсы будет осуществлять поезд «Таврия»

Из Челябинска в Севастополь с мая по октябрь запустят сезонный железнодорожный маршрут. Рейсы будет осуществлять поезд «Таврия», сообщает пресс-служба оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Состав под номером 193/194 будет отправляться из Севастополя по вторникам с 21 мая по 12 октября и из Челябинска по пятницам с 24 мая по 18 октября. Стоимость билетов пока что не сообщается, продажи еще не открыты. Время в пути составит более 67 часов. Поезд является сезонным.

В курортный сезон из Москвы в Крым ежедневно будут оправляться семь поездов (круглогодичные в Симферополь и Севастополь, сезонные в Феодосию, Евпаторию и Симферополь), а из Санкт-Петербурга — два состава (в Севастополь и Евпаторию). В Симферополь можно будет попасть из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска (круглогодичные поезда).

На сезон отпусков запустят поезда Мурманск — Севастополь (с группой беспересадочных вагонов Архангельск — Обозерская — Севастополь), Смоленск — Симферополь (с группой беспересадочных вагонов Белгород — Курск — Симферополь), Волгоград — Симферополь.