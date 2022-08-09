Из Челябинска в Нижневартовск запустят регулярные рейсы

Также возобновят авиасообщение с Ханты‑Мансийском

Власти Ханты-Мансийского автономного округа и Челябинской области намерены решить вопрос с возобновлением регулярного авиасообщения по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск до конца текущего года. В 2023 году запустят рейсы по маршруту Челябинск — Нижневартовск. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пишет ТАСС.

«Возобновляем рейсы в Ханты-Мансийск в этом году. На следующий год я предложил еще и Нижневартовск. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества», — сказал Алексей Текслер.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и глава Челябинской области подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами двух регионов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы.