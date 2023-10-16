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В шопинг-тур в Казахстан входит посещение одного из самых крупных торгово-развлекательных центров Казахстана — «Костанай Плаза», который включает в себя магазины с популярными брендами одежды и обуви, четырехуровневый банно-оздоровительный комплекс ThermaPark с открытым бассейном на крыше, огромный фуд-корт, рестораны национальной кухни, массажный центр, пилинг-зоны, йога-центр и многие другие виды развлечений.
В программу тура входит:
• завтрак в ресторане в городе Костанае;
• шопинг в ТРЦ «Костанай Плаза»;
• безлимитное посещение банно-оздоровительного комплекса ThermaPark;
• отдых и развлечения.
В стоимость тура входит:
• проезд на автобусе из Челябинска до Костаная и обратно;
• завтрак в ресторане;
• безлимитные входные билеты в банно-оздоровительный комплекс ThermaPark;
• сопровождение группы гидом.
Поездка проходит по маршруту Челябинск — Костанай — Челябинск. Не упустите возможность интересного путешествия в соседнюю страну, с возможностью отдохнуть и приобрести товары отличного качества по доступным ценам. Количество мест ограничено, планируйте свой отдых заранее!
Забронировать тур и узнать подробности можно на официальном сайте тк74.рф или позвонив по телефонам: +79581116875 или +79080599425.
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Рекламодатель — ТОО «Therma Park».