Из App Store пропали альтернативные приложения Сбербанка и ВТБ «СБОЛ» и «Прайм-Баланс» были аналогами программ для доступа к онлайн‑сервисам



Приложений нет в списке выдачи при поиске в App Store. Если перейти в магазин приложений из браузера с соответствующим запросом, появится окошко «Это приложение недоступно в вашей стране или регионе».



Неделю назад появилась информация о том, что клиенты Сбербанка могут скачать в App Store



Напомним, после введения антироссийских санкций приложения «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ Онлайн» пропали из App Store. Добавим, тем, у кого приложение Сбербанка было скачано ранее, беспокоиться не нужно — оно работает в обычном режиме. Из магазина приложений для устройств, работающих на операционной системе iOS, удалили альтернативные приложения Сбербанка и ВТБ. Программы «СБОЛ» и «Прайм Баланс» стали недоступны.Приложений нет в списке выдачи при поиске в App Store. Если перейти в магазин приложений из браузера с соответствующим запросом, появится окошко «Это приложение недоступно в вашей стране или регионе».Неделю назад появилась информация о том, что клиенты Сбербанка могут скачать в App Store приложение «СБОЛ» с функционалом «Сбербанк Онлайн». Представители финансовой организации публично советовали использовать программу владельцам устройств на базе iOS. Более того, компания сделала рассылку пользователям с рекомендациями установки нового приложения.Напомним, после введения антироссийских санкций приложения «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ Онлайн» пропали из App Store. Добавим, тем, у кого приложение Сбербанка было скачано ранее, беспокоиться не нужно — оно работает в обычном режиме.

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