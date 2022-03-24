IT-компании в Челябинской области освободят от проверок на три года

Мораторий распространяется не только на малый бизнес

Российские IT-компании освободят от всех плановых проверок на три года. Причем мораторий будет распространяться не только на малый и средний бизнес, как это было во время пандемии коронавируса, но и на крупные организации. Исключение составляют случаи, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

За последние два года правительство в два раза сократило число проверок малого и среднего бизнеса. Михаил Мишустин призвал надзорные органы не оказывать лишнее давление на предпринимателей.

«Компаниям нужно сейчас перенастраивать многие производственные процессы и сохранять штат сотрудников. Мы принимаем меры для поддержки предприятий. Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием. Проверки — как плановые, так и внеплановые — должны проводиться в исключительных случаях», — прокомментировал Михаил Мишустин.

Поддержка IT-отрасли в условиях санкций — приоритетная государственная задача. Чтобы специалисты оставались в стране, правительство готово принять беспрецедентные меры:

с 1 января 2022 года до конца 2024 года налог на прибыль для IT-компаний снижен с 3% до 0%;

страховые взносы за сотрудников компаний снижены до 7,6%;

отсрочка от армии для сотрудников IT-компаний до 27 лет. Отсрочка будет распространяться только на IT-специалистов, вовлеченных в разработку и внедрение программного обеспечения.

Дополнительные льготы, которые пока находятся в разработке Минцифры:

