Искусственный интеллект поможет металлургам следить за качеством сырья

ОМК внедряет цифровой сервис на основе машинного зрения и нейросетей

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Объединенная металлургическая компания, которой в Челябинске принадлежит завод «ОМК Трубодеталь», внедряет цифровой сервис на основе машинного зрения и нейросетей. Он автоматически определяет вид, качество и чистоту стального лома, поступающего на предприятие. Новый сервис уже заработал в литейно-прокатном комплексе на выксунском заводе ОМК, где лом используется для выплавки стали. В производственных цехах предприятия установили промышленные камеры, которые непрерывно проводят фото- и видеофиксацию разгружаемого лома. Все данные поступают в систему, анализирующую каждый слой груза в вагонах или автомобилях.

В работу интегрированы несколько моделей компьютерного зрения. Первая анализирует видеопоток и выделяет слои лома. Вторая в реальном времени оценивает степень его засоренности и при необходимости автоматически подает сигнал на остановку разгрузки. Третья проверяет соответствие поступившего сырья нормативам ГОСТ, заявленным в документах.

Сейчас систему обучают распознавать и блокировать разгрузку отдельных категорий запрещенных предметов, например, потенциально взрывоопасных — баллонов, бочек и других. В ближайшее время эта функция будет внедрена в производственный процесс.

После каждой поставки сервис формирует детальный отчет с послойной фотофиксацией разгрузки. Все отчеты хранятся и могут быть использованы в качестве обоснования при аттестации поставщиков. Эта инновация позволит существенно упростить процесс разгрузки сырья, сэкономить время специалистов при приемке, сократить общие сроки обработки поставок, а также поможет оперативно решать спорные вопросы с поставщиками.

«Оптимизация — вот что стоит во главе всех процессов, связанных с автоматизацией на производстве. Компьютерное зрение позволило убрать контролеров ОТК из зоны действия грузоподъемных механизмов и ускорить контроль качества без привлечения ценных специалистов, которые в дефиците на любом заводе. Мы отдаем рутинные процессы машинам и позволяем работникам быть там, где их участие точно необходимо. Но при этом не стоит думать, что машины на 100% заменят людей. За тем, как работает система, также следит человек. Это можно назвать взаимовыгодной синергией, которая экономит расходы и повышает качество получаемого сырья»,— отметил главный архитектор направления по развитию цифровых технологий ОМК ИТ Илья Дзюб.

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