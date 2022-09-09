Инвесторы Челябинской области присматриваются к юаню и дирхаму

Выясняем, в какой валюте сегодня выгодно открывать счета

Продление ограничений Центробанка по снятию долларов и евро с валютных счетов до 9 марта 2023 года уменьшило интерес вкладчиков к этим видам валюты. Частные инвесторы сегодня пробуют рассчитать доходность и риски от хранения личных накоплений в юанях (национальная валюта Китая) и дирхамах (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Уральском филиале Финансового университета при правительстве РФ.

«При решении вопроса клиентом о закрытии валютного счета необходимо руководствоваться и исходить из сроков окончания валютного счета и условий договора, в котором прописаны обязательства банка о выплате процентов. Также необходимо обратить внимание на действующие ограничения ЦБ по снятию средств с валютного счета», — поясняет заведующий кафедрой «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала Финуниверситета Виктор Бархатов.

По его словам, руководствоваться частному инвестору в принятии решения о валютном счете сегодня необходимо, исходя из того, что снятие средств с валютного счета зависит от движения курсов валют. Решение об открытии валютного счета должно приниматься в зависимости от вида валюты.

«В условиях рисков и неопределенности инвестор должен оценить степень риска, доходности, безопасности открытия нового счета. Исходя из этих позиций, не рекомендуется открывать счета недружественных стран. В сложившейся политической, экономической ситуации, стабильности рубля, можно хранить средства в рублях, открывая банковские депозиты, с учетом движения процентов в периоде», — считает Виктор Бархатов.

Но не только национальную валюту России рассматривают сегодня частные инвесторы — в их поле зрения в этом году попали юани и дирхамы.

«На бирже отмечаются рекордные значения по объемам покупки китайских юаней за рубли, суммы сделок впечатляют. Это говорит о том, что растут обороты китайской национальной валюты внутри нашей страны, поскольку предприятия переходят на прямые расчеты с зарубежными партнерами в рамках импортозамещения», — говорит финансовый аналитик Игорь Файнман.

Восточную валюту предлагают в том числе в инвестиционных целях. В связи с изменениями курсов доллара и евро вложение личных накоплений в национальную валюту Китая и ОАЭ видится сегодня менее проблемным для вкладчиков. Отметим, с 1997 года курс дирхама привязан к курсу доллара США и на протяжении всего времени оставался практически неизменным — 3,67 дирхама за доллар. Курс юаня также привязан к доллару: по данным на 9 сентября, на бирже торгуют по 6,96 юаня за доллар. Чем не альтернатива американской валюте? Дирхам стабилен — это главное его преимущество перед долларом сегодня.

По мнению экспертов, Центробанк продлил ограничения по снятию долларов и евро со счетов с целью снижения колебаний курсов на валютном рынке, спекуляций с валютами, как следствие — оттока капитала из страны. Меры вынужденные, но необходимые в данной экономической ситуации.

Также Банк России продлил запрет коммерческим банкам брать комиссию при выдаче любого вида валюты. Эта мера установлена тоже до 9 марта 2023 года.