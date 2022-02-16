Инвесторов «спортивного города» в Челябинске освободят от налога на имущество

В регионе примут закон о льготах для строителей крупных физкультурных объектов

Минэкономразвития Челябинской области разработало закон об инвестиционном налоговом вычете для бизнеса, который вкладывается в крупные спортивные стройки. Проект документа представили на заседании комитета по экономике в Заксобрании региона. Предлагается освободить от налога на имущество проекты с суммой инвестиций от 700 млн рублей.

Как отметила в докладе министр экономического развития области Наталья Лугачева, разработать меры поддержки инвесторов поручил губернатор Алексей Текслер. Это позволит не только повысить уровень физической культуры жителей, но и привлечет в регион крупные спортивные соревнования.

«Челябинск, к сожалению, не в числе лидеров по обеспеченности населения спортивными объектами. В Челябинской области обеспеченность не превышает 50%. Поэтому задача — стимулировать инвесторов к созданию на территории региона масштабных объектов. Еще одна задача — привлечение в регион спортивных мероприятий масштабного уровня. Эта задача должна быть реализована в рамках проекта „Спорт — норма жизни“», — отметила Наталья Лугачева.

Если закон будет принят, он будет распространяться на спортивные объекты с суммой инвестиций от 700 млн рублей, которые были заявлены после 1 января 2021 года. Льготами можно будет воспользоваться после введения в эксплуатацию.

Пока под действие нового законопроекта попадают три объекта в спортивном кластере на северо-западе Челябинска — «РМК-Арена», Центр экстремальных видов спорта компании «Ариант» и Центр тенниса (реализует ООО «Мистраль» Сергея Студенникова). Сумма инвестиций в строительство оценивается в 6,5 млрд рублей. Налоговый вычет составит в общей сложности 150 млн рублей. Однако, по словам Натальи Лугачевой, в долгосрочной перспективе объекты принесут больше доходов в бюджет, там будет создано более 200 рабочих мест. Кроме того, у «спортивного города» будет важная социальная функция — там смогут бесплатно заниматься дети до 12 лет.

Напомним, в мае этого года губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона объявил о создании «спортивного города» на северо-западе Челябинска — в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева и Академика Сахарова. Там построят универсальный комплекс «РМК-Арена», Центр экстремальных видов спорта и Центр тенниса. Проектом предусмотрено также создание велопешеходного моста в городской бор, который может соорудить промышленная группа «Конар».

Первый камень в основание «РМК-Арены» заложили 15 сентября. Сдать комплекс, состоящий из крытого стадиона для игровых видов спорта, спортивных залов для тренировок и оздоровительного центра, планируется в конце 2023 года. Общий объем вложений составит более 5 млрд рублей. К строительству Центров экстремальных видов спорта и тенниса намерены приступить летом 2022 года, а сдать их планируется к концу 2023-го. Для экстремалов будет несколько площадок: скалодром, скейт-bowl, street-скейт-парк, air-парк, парк для прогулок. Предполагаемая сумма инвестиций — 2 млрд рублей.