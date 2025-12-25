Интерес к новостройкам в Челябинске вырос на 51% за год

Стоимость квадратного метра достигла 154 тысяч рублей

В Челябинске зафиксирован впечатляющий рост интереса к квартирам в новостройках: по данным платформы «Авито Недвижимость», за год показатель увеличился на 51%.

Особенно заметно вырос спрос на отдельные категории жилья. Студии прибавили 97%, двухкомнатные квартиры — 69%, однокомнатные — 45%, а трехкомнатные — 12%. Такими данными аналитики поделились с ИА «Первое областное».

Предложение на рынке новостроек Челябинска также демонстрирует положительную динамику. За год оно выросло на 1%. В сегменте однокомнатных квартир — на 4%, в среди трехкомнатных — на 30%.

По итогам ноября 2025 года средняя стоимость квадратного метра в челябинских новостройках составила 154 тысячи рублей.

Рост интереса к первичному жилью в Челябинске вписывается в общероссийскую тенденцию. В ноябре 2025 года число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) по стране выросло на 45% по сравнению с ноябрем 2024‑го. Общий интерес к новостройкам за год увеличился на 10%, а в сегменте однокомнатных квартир — на 20%. Основной драйвер рынка — семейная ипотека, на которую приходится до 80% выданных жилищных кредитов.

Эксперты связывают активизацию покупателей с желанием успеть оформить сделку до изменения условий по семейной ипотеке, которые вступят в силу в феврале 2026 года.

«Рекордное число сделок по итогам ноября и высокая доля ипотечных сделок подтверждают, что первичный рынок остается чувствительным к изменениям в государственных кредитных программах»,— комментирует управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Таким образом, челябинский рынок новостроек демонстрирует устойчивую положительную динамику, отражая как локальные, так и общероссийские тренды развития первичного жилищного сектора.