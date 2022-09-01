Интегрированные цифровые разработки для успешной уборки урожая

В Челябинской области внедряют современные технологии в сельском хозяйстве

Зерноуборочный комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш давно зарекомендовал себя на рынке сельхозтехники. В конструкции агромашины воплощены 22 запатентованных изобретения.

Комбайн предназначен для уборки всех традиционных культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. По отзывам владельцев, при выборе агромашины главными аргументами стали ее конструктивные особенности: двухбарабанная молотилка, большая площадь сепарации и очистки.

RSM 161 создан с учетом всех современных требований. Инженеры компании-производителя позаботились о том, чтобы создать комбайнеру все условия для работы, ведь во время уборочного сезона нагрузка у него колоссальная. Из дополнительных плюсов кабины — климат-система, улучшенная шумоизоляция и система подвески кабины, большое кресло механизатора с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом.





Зерноуборочный комбайн RSM 161

Очень интересное инженерное решение — система обмолота Tetra Processor. Молотилка шириной 1650 мм включает молотильный барабан, битер-транспортер, барабан-сепаратор и отбойный битер. Диаметр барабанов довольно большой — 800 мм и 750 мм. Гибкое единое подбарабанье охватывает молотильно-сепарирующее устройство на угол в 124 градуса. При этом, благодаря функции изменения молотильного зазора по всей длине, механизатор может тонко выставлять настройки в соответствии с убираемой культурой.

Большая площадь обмолота и первичной сепарации (суммарно 3,3 кв. м) и гибкая работа с культурой обеспечивают производительный, но бережный вымолот. На стадии обмолота и первичной сепарации из вороха «выбивается» более 95% зерна. Таким образом, соломотрясу площадью в 6,1 кв. м остается всего 5% работы. Недомолоченный колос идет на автономный ротор.

Для очистки вороха применяется двухкаскадная система OptiFlow площадью в 7,1 кв. м. Зерновой ворох распределяется равномерно, что дает положительный эффект для его тщательной продувки. Специалисты с большим опытом работы, имевшие дело с разными моделями комбайнов, отмечают высокое качество бункерного зерна у RSM 161 — оно никогда не нуждается в доочистке, минимально и количество «дробленки».

«С техникой компании Ростсельмаш работаем не первый год. Мы очень довольны комбайном RSM 161 — современный и инновационный, показывает большую производительность на влажном зерне, а при работе на подбор со сдвоенного валка 18 метров идет на солидной скорости, качество обмолота и очистки на высоте», — рассказывает руководитель сельхозпредприятия ООО «Совхоз Брединский» Сабет Мухтарович Канатпаев.

Комбайн оснащен бортовой информационной системой Adviser III. Она отслеживает все рабочие процессы и выводит информацию на 10-дюймовый сенсорный монитор. Компьютер предупредит о возможных нештатных ситуациях, продублирует визуальную информацию звуковым сигналом и повторит «голосом». Умная техника сама напомнит об очередном ТО.





Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник

В базовую комплектацию входит система дистанционного мониторинга — платформа РСМ Агротроник ­— это система дистанционного онлайн-мониторинга и параметрического контроля агромашин, предназначена для удаленного контроля над технологическими процессами с целью оптимизации режимов эксплуатации техники.

Система доступна для просмотра и анализа как в режиме реального времени, так и виде отчетов за определенный период, также можно получить представление о выполняемом технологическом процессе, а также о параметрах систем, работы узлов и агрегатов: оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости и т. д. Предупреждает платформа и аварийные ситуации, связанные со сбоем основных механизмов техники, а также напоминает о необходимости ТО. Таким образом, инновационная платформа агроменеджмента РСМ Агротроник делает бизнес более эффективным.

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