Инфляция на Южном Урале в декабре замедлилась до 5% годовых

Общий рост цен практически остановился

Годовая инфляция в Челябинской области в декабре 2025 года замедлилась до 5% после 6,1% в ноябре. Цены за месяц выросли на 0,03%, что стало минимальным значением с начала года. Согласно данным доклада регионального отделения Банка России, общий рост стоимости практически остановился, за исключением отдельных категорий.

Среди положительных тенденций — третий месяц подряд понижаются цены на сахар и куриные яйца на фоне роста предложения. В то же время перед праздниками подорожали обеды в столовых и кафе из-за увеличившихся затрат на ингредиенты для блюд и аренду помещений. Снижение мировых цен на нефть и сезонный фактор привели к продолжению снижения цен на топливо.

Также снизились цены на туры в Турцию, Египет и ОАЭ на фоне укрепления рубля, но подорожали жилищно-коммунальные услуги из-за индексации тарифов. Также в регионе увеличились цены на компьютеры, ноутбуки, смарт-часы и наушники.

В целом по стране годовая инфляция в декабре также замедлилась — до 5,6%. Эксперты отмечают, что для сохранения тенденции к снижению инфляции необходимо продолжить поддерживать высокие ставки по кредитам и депозитам, чтобы сдерживать рост спроса.