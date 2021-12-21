Индекс промпроизводства в Челябинской области вырос на 9%

Реализация новых инвестпроектов позволит сохранить темпы производства

Индекс промышленного производства в Челябинской области с начала года вырос почти на 9%, что выше, чем в среднем по России и УрФО. Глава региона Алексей Текслер на областном совещании определил задачи для промышленного блока на 2022 год.

«Самая важная задача реального сектора экономики на будущий год — реализация новых проектов в регионе параллельно с модернизацией, в том числе экологической, существующих производств, повышение производительности труда, а также опережающий рост уровня заработной платы», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам городов и районов подключиться к совместной работе с региональным Минпромом по разработке правовой базы для реализации механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В этом году он усовершенствован правительством РФ.

«Синергия необходима в работе по реализации единого механизма СПИК 2.0 на территории региона. По федеральному законодательству при заключении специального инвестиционного контракта от имени муниципалитета действует глава. Поэтому важно предусмотреть соответствующие полномочия и обеспечить согласование места производства промышленной продукции, которое необходимо для проведения конкурсного отбора на право заключения СПИК», — уточнил глава региона.

На Южном Урале сейчас действуют налоговые льготы для индустриальных парков и технопарков: помимо предоставления преференций по налогу на прибыль и имущество, Челябинск и Магнитогорск в этом году обнулили ставку по земельному налогу для резидентов и управляющих компаний.

«На начало года уже действовали льготы по налогу на прибыль и имущество организаций и инвествычет по налогу на прибыль для индустриальных парков и технопарков. Такими же преференциями пользуются участники нацпроекта „Производительность труда“. В мае и октябре этого года по инициативе Минпрома совместно с Законодательным собранием были внесены изменения в областной закон „О транспортном налоге“, предусматривающие для индустриальных парков и технопарков в течение пяти лет нулевую ставку по транспортному налогу на грузовые автомобили. Все эти льготы очень востребованы промышленными предприятиями», — сообщил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

По словам Павла Рыжего, в Челябинской области оказывается финансовая поддержка промпредприятиям в виде льготных займов федерального и регионального Фондов развития промышленности (ФРП), успешно реализуется кластерная политика, растет число участников нацпроекта «Производительность труда».