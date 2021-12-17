«Индекс оливье» в Челябинской области вырос на 14%

Порция традиционного новогоднего салата в 2022 году обойдется в 50 рублей

По данным Росстата, стоимость салата оливье в этом году в России выросла на 15% к уровню прошлого года. ИА «Первое областное» подсчитало, во сколько обойдется приготовление салата южноуральским хозяйкам, взяв за основу розничные цены на основные ингредиенты в Челябинской области.

Опираясь на традиционный рецепт оливье, мы рассчитали вес ингредиентов на 1 кг салата. Вам потребуется картофель — 120 г, морковь — 120 г, вареная колбаса — 300 г, зеленый горошек — 120 г, яйца — 2 шт., огурец — 100 г, сметана — 150 г, лук — 10 г, соль и перец по вкусу.

По данным Росстата, в Челябинской области стоимость отдельных ингредиентов оливье в 2021 году значительно выросла. Картофель подорожал в январе — ноябре 2021 года на 43,7% к уровню прошлого года, морковь — на 31,2%, свежие огурцы — на 26,4%, яйца — на 22,9%.





В результате 1 кг оливье (5 порций) обойдется южноуральским хозяйкам в этом году в 266 рублей, что на 36,6 рубля дороже, чем в прошлом. Таким образом, стоимость любимого новогоднего блюда за календарный год увеличилась на 14%. Одна порция оливье собственного приготовления на новогоднем столе южноуральцев будет стоить 53 рубля.





Подорожал и традиционный напиток новогоднего застолья — шампанское. По данным IT-компании «Эвотор» (обслуживает онлайн-кассы), средняя по стране цена бутылки шампанского (игристого вина) в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%.

Россияне в основном предпочитают аналоги традиционному советскому шампанскому. Так, доля проданных в ноябре в несетевой рознице бутылок полусладкого шампанского составила в ноябре 77%, брюта ― 16%, а доля розового и красного шампанского составила в продажах только 13%. Перед Новым годом цены на шампанское не обязательно вырастут дополнительно. К примеру, в прошлом году средняя стоимость игристого вина в ноябре и декабре не менялась. По данным ЕМИСС, стоимость шампанского в конце ноября 2021 г. в России составила 390,9 рубля, в Челябинской области цена на игристое отечественное вино гораздо комфортнее — 298 рублей.

Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола россиян: в этом году на организацию семейного застолья жители России потратят порядка 6,7 тыс. рублей, за год праздничный стол подорожал на 4,56%. Отмечается, что в праздничную корзину вошли килограмм курицы и говядины, 500 граммов мясных копченостей и сырокопченой колбасы, полкило рыбных деликатесов, 200 граммов икры и 350 граммов рыбных консервов. А также сыры, масло, овощи, фрукты, различные напитки и шампанское.