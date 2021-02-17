Имущество АО «Катавский цемент» продадут на торгах

Компания начинает реализацию непрофильных активов



Организатор торгов — ООО «Центральный антикризисный институт» (ИНН 7704315419, ОГРН 1157746409347), действующий в рамках агентского договора, заключенного с АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» (ИНН 7708117908, ОГРН 1027739128141), — далее Заказчик.

Уведомляем о проведении открытых торгов по продаже непрофильных активов АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» (ИНН 7708117908, ОГРН 1027739128141) и его аффилированных лиц — предприятий Холдинга.

Торги проводятся на электронной торговой площадке «Альфалот», оператор электронной площадки — ООО «Аукционы Федерации», адрес в сети интернет https://etp.alfalot.ru. Код торгов: 0016921067DS. Вид торгов: Открытый по составу участников аукцион с закрытой формой ценового предложения.

Предмет торгов — специализированная техника:

№ лота Наименование предприятия Наименование Авто / спецтехники Инв. № объекта Гос. № Год выпуска Техническое состояние Начальная цена продажи в руб. (с НДС 20%) Данные о залоге согласно реестру ОС в залоге 1 АО «Катавский цемент» КАМАЗ 532000 50-50421 А035НУ74 2004 замена автошин, ремонт тормозной и ходовой части, сцепления, замена кабины, замена ДВС, коррозия метала кабины 50 126,00 НЕ залог 2 АО «Катавский цемент» Камаз 55111 50|50468 М669ВК174 2007 замена передней поворотной цапфы, замена ТНВД, отсутствуют АКБ, неисправна КОМ, капитальный ремонт ДВС 464 083,00 НЕ залог 3 АО «Катавский цемент» ЗИЛ 45085 50-5047 А019НУ74 1993 ремонт ДВС, ходовой части, коррозия металла кабины 116 000,00 НЕ залог 4 АО «Катавский цемент» Автокран СМК 7М на базе МАЗ 500 41-41788 А032НУ74 1989 отсутствует АКБ, сломаны 3 блока на стреле. Требуется замена грузоподъемного каната, отсутствует эл. двигатель 43 443,00 ЗАЛОГ 5 АО «Катавский цемент» Экскаватор "Драглайн" ЭО-51115 41-4181 без г/н 1991 отсутствует АКБ 365 806,00 ЗАЛОГ 6 АО «Катавский цемент» Полуприцеп "НЕФАЗ" 9334-01 ПП 50-50429 215878 ЕХ74 2002 замена автошин 101 417,00 НЕ залог 7 АО «Катавский цемент» Газ-32213 50-50457 У027ТЕ74 2004 отсутствует АКБ, кузовные работы задней двери 86 333,00 НЕ залог 8 АО «Катавский цемент» Автобус КАВЗ 3976 020 50-50447 М093НН74 2002 замена АКБ 59 583,00 НЕ залог 9 АО «Катавский цемент» Автобус ПАЗ-4230-01 50-50467 М668ВК174 2008 замена автошин, АКБ. Ремонт кузова 162 500,00 НЕ залог 10 АО «Катавский цемент» Экскаватор ЭО-2621 В 41-4182 74ХВ5606 1990 отсутствует АКБ, капитальный ремонт двигателя 23 328,00 НЕ залог 11 АО «Катавский цемент» Экскаватор ЭО 3323А 41-4183 отсутст. 1993 Отсутствуют АКБ. Требуется капитальный ремонт двигателя 82 877,00 НЕ залог 12 АО «Катавский цемент» Кран железнодорожный КДЭ‑163, П‑21586 41‑41770 2001 Неисправен, излом поворотного механизма 367 587,00 НЕ залог 13 АО «Катавский цемент» Кран железнодорожный КДЭ г/п 16 т, П‑26747 41‑41771 2001 Неисправен, изгиб стрелы 364 912,00 НЕ залог

В части предмета залог — ПАО «Сбербанк России».

Начало приема заявок — 01.03.2021 г. с 9:00. Окончание приема заявок — 05.03.2021 г. до 18:00. Подведение итогов торгов — 09.03.2021 г. в 10:00 час. Время в настоящей публикации указано согласно работы сервера ЭТП (московское).

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (для юрлица, индивидуального предпринимателя соответственно), документы, удостоверяющие личность (для физлица), решение об одобрении крупной сделки, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке (https://etp.alfalot.ru), подавшие заявки с необходимыми документами. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В случае представления равной цены от разных участников торгов победителем признается участник, чье предложение о цене имущества продавца поступило ранее других предложений. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.

В течение 2 дней с даты утверждения протокола о результатах торгов Заказчик направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение 7 календарных дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение 7 дней со дня получения предложения Заказчика о заключении такого договора, Заказчик вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества Заказчику в течение 3 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Ознакомление с имуществом производится по адресу его нахождения и до окончания приема заявок по предварительной записи:

Контактные данные для имущества: АО «Катавский цемент». Адрес нахождения: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 1А. Телефон: 8(982) 295-49-25, e-mail: sidyakin@eurocem.ru. Сидякин Александр Олегович.