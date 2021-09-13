Игорь Фетисов: «Люди ощутят цифровую трансформацию как новый пользовательский опыт»

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона — о том, когда искусственный интеллект заменит кондукторов в Челябинске, а врачи смогут измерять давление дистанционно

В Челябинской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года. За три года регион, конечно, не станет похож на вселенную сериала «Черное зеркало», но первые изменения в этом направлении мы заметим. Оплата проезда с помощью биометрии, поимка злодея в парке до того, как он совершит преступление, чат-бот в поликлинике вместо сотрудника регистратуры — все это станет нашей нормой жизни совсем скоро. Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов рассказал ИА «Первое областное», как госуслуги становятся незаметными, роботы незаменимыми, а у врачей и учителей появятся цифровые помощники.

— Игорь Борисович, в Челябинской области утвердили стратегию цифровой трансформации. Что вкладывается в понятие «цифровая трансформация»?

— Все регионы России по поручению президента Владимира Путина до 1 сентября должны были утвердить стратегии цифровой трансформации. В стратегии план мероприятий прописан до 2024 года. Можно сказать, что стратегия — это первая попытка поставить страну на «цифровые рельсы».

Этот документ подразумевает кардинальную перестройку всех существующих процессов. Люди ощутят цифровую трансформацию как новый пользовательский опыт. Вспомните, десять лет назад, чтобы поставить квартиру на учет, надо было идти в Росреестр занимать очередь, ждать документы, все переделывать из-за допущенных ошибок. Сейчас вам никуда не надо ходить. Получить выписку можно в один клик — с помощью смартфона или компьютера. Это мы называем цифровой трансформацией государственных услуг. И такие изменения будут происходить во всех сферах нашей жизни.

Минцифры придерживается «концепции трех нолей». Для человека должен быть доступен «нулевой вход» — отсутствие барьеров при получении госуслуги. Ему просто нужно нажать кнопку «заказать услугу». Должно быть нулевое ожидание — мгновенное получение информации. Также мы стремимся к полному избавлению от бумажных документов.

— То есть государство стремится сделать свое существование незаметным для граждан?

— Да, рассматривается еще один параметр — нулевое действие. То есть государственные услуги должны оказываться проактивно. Человек еще даже не задумывается, но уже получает положенные ему выплаты. Яркий и самый свежий пример — выплаты на детей во время пандемии в 2020 году. Все родители получили деньги, не выходя из дома. Для этого им, конечно, нужно было ранее подтвердить учетную запись на портале госуслуг. На данный момент цифровой профиль есть уже у 103 млн человек. Люди активно регистрируются там, значит, эти изменения востребованы. В нашей стратегии говорится, что уже к 2024 году 50% госуслуг должны оказываться без участия гражданина и в электронном виде.

В первую очередь речь идет о переводе полностью в электронный вид массовых социально значимых услуг, таких как выдача повторных свидетельств органами ЗАГС, государственная регистрация заключения, расторжения брака или регистрация рождения ребенка, назначение единовременных выплат и пособий, предоставление регионального материнского капитала и другие.

— Какие мероприятия в итоге вошли в стратегию цифровой трансформации?

— Всего в стратегию вошли 60 мероприятий. Среди них есть большие федеральные программы цифровизации, которые реализуются в рамках нацпроектов в разных сферах. Они обязательны к исполнению. Однако у каждого региона есть «произвольная программа», которая формируется с учетом местных реалий. У нас, например, упор делается на спорт, промышленность, экологию, энергетику и безопасность. Наши проекты были отобраны при участии губернатора, и это говорит о том, что региональные власти готовы вкладывать ресурсы в развитие этих направлений.

— Задачи по цифровой трансформации ставятся перед Минцифры региона, а выполнять их должны другие ведомства. Минтранс следит за технологиями в общественном транспорте, Минобр — в школах, Минздрав — в больницах. Это достаточно консервативные отрасли. Какие у Минцифры есть полномочия для мотивации чиновников к техническому прогрессу?

— Минцифры является координатором процесса. Мы ответственны за то, чтобы цифровая трансформация шла по нужному пути. Все понимают, что без цифровых технологий сейчас ни одна сфера не выйдет на максимальную эффективность. В каждом ведомстве, которое включено в процесс, есть ответственный замминистра — руководитель цифровой трансформации. Мы всех их знаем в лицо, постоянно с ними встречаемся. Минцифры несет ответственность за весь регион, руководители цифровизации в министерствах — отвечают за свои мероприятия. Мы постоянно повышаем квалификацию наших коллег.





— Расскажите, пожалуйста, подробнее о конкретных проектах, которые будут реализованы в рамках стратегии. Особенно интересны сферы, наиболее приближенные к повседневности людей. Скажем, в образовании какие у Челябинской области разработаны собственные мероприятия? Внедрение дистанционного обучения во время пандемии помогло развить это направление цифровизации?

— В сфере образования Челябинская область на высоком счету на федеральном уровне. У нас есть так называемый «Сетевой город» — ресурс, на котором родители могут узнать задания, посмотреть электронный журнал. Я как родитель могу следить за учебным процессом. Сейчас в системе уже более 500 тысяч зарегистрированных пользователей — учеников, учителей и родителей.

Также в стратегию включены федеральные проекты, например «цифровой помощник» для ученика и родителя. Он поможет подобрать траекторию обучения, записать ребенка на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. В рамках создания цифрового помощника родителя уже создан сервис записи в школу, к 2024 году появится возможность таргетированного подбора программ дополнительного образования для ребенка.

«Цифровой помощник» также появится у учителя, чтобы планировать рабочие программы и подбирать контент для уроков. Кроме того, разгрузить педагогов поможет функция автоматической проверки домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта.

— Пандемия коронавируса также актуализировала проблему повышения эффективности работы медицинских учреждений. Как цифровизация поможет решить проблемы отрасли?

— Медицина — одна из самых консервативных сфер. С помощью цифровизации мы сдвигаем ее «с мертвой точки», повышаем привлекательность профессии врачей: учиться и работать в медицине становится интереснее за счет использования цифровых технологий. У врачей становится меньше бумажной работы. В больницах внедряется электронный документооборот, электронная запись к врачу, электронные рецепты. Мы постепенно начинаем использовать технологии искусственного интеллекта, например, для предварительного анализа электронных медицинских карт пациентов. Актуальной остается проблема нормативного регулирования. Зачастую законодательство не успевает за развитием цифровых технологий.

Проблему нехватки врачей на местах можно частично решить при помощи телемедицины — дистанционных консультаций врачей. Однако врач не может ставить диагноз без осмотра. Должны быть «цифровые помощники» — пункты забора крови, измерения давления, кардиограммы.

У Челябинской области уже имеется опыт реализации проектов по применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. В 2020 году совместно со Сбером запустили сервис по оценке искусственным интеллектом снимков компьютерной томографии на предмет выявления патологии легких, в том числе COVID-19. Еще один интересный проект — сервис Voice2Med, который позволяет врачу голосом заполнять медицинские документы. Итоги пилотирования решения в отделениях рентгенологии, хирургии Челябинской областной клинической больницы и в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины показали экономию времени до 20% при заполнении протоколов. Сейчас сервис используется в дорожной клинической больнице «РЖД».

Мы видим серьезный запрос на сервис «Электронный рецепт». Жители с его помощью из дома могут заказать выписанное врачом узкоспециализированное лекарство. Также уже сейчас пациенты пользуются электронными медицинскими картами и электронными полисами медицинского страхования.

Сейчас команда Минцифры совместно с Минздравом создает чат-бот. Это голосовой помощник, который позволит разгрузить сотрудников регистратур. Он сможет отвечать на часто задаваемые вопросы. Робот, например, может рассказать, что человеку делать, если у него температура. Искусственный интеллект обучают на основе обезличенных баз данных регистратур в поликлиниках.

— В последнее время региональные власти много внимания уделяют развитию системы общественного транспорта. Какие цифровые решения будут внедряться в этой сфере?

— До конца 2024 года в Челябинске планируется реализовать инициативу «Зеленый цифровой коридор пассажира», который позволит жителям совершать комбинированные поездки по «единому билету» по времени действия без привязки к количеству поездок и виду транспорта. Сопутствующим эффектом является обеспечение «прозрачности» доходов транспортных предприятий.

Еще одна задача — повышение надежности перевозок. Для решения этой задачи в Челябинске будет внедрена Единая интеллектуальная транспортная система контроля работы общественного транспорта. Главной выгодой для жителей будет возможность планировать поездки с учетом реального времени прибытия транспорта на остановку. Диспетчерам внедрение системы поможет отслеживать перемещение транспорта.

— «Цифра» поможет решить одну из важных проблем Челябинской области — загрязнение экологии? Каким образом?

— Цифровые технологии в первую очередь помогают моментально в режиме онлайн узнать, где произошел выброс, и быстро отреагировать. Уже не надо ставить возле каждого предприятия дорогостоящие посты и ждать, когда будет выброшено облако сероводорода. Будут стационарные посты и сигнальная сеть. Это сенсоры, которые позволяют выявить аномалии. Система сразу показывает, если что-то не так. Передвижная лаборатория может сразу выехать на место и все проверить.

В этом году по всей стране было много лесных пожаров. Системы, позволяющие определить на раннем этапе возникновение возгорания, способны спасти животных, леса и человеческие жизни. Такие системы уже стоят на вооружении главного управления лесами региона. В следующем году мы увеличим количество камер, которые позволят в режиме онлайн увидеть задымление и оперативно реагировать.

Также у нас большое количество водоемов. Челябинская область — край трех тысяч озер. В период паводков нас иногда подтапливает. Проблему получения информации и быстрого реагирования можно решить благодаря установке специальных сенсоров на реки и мосты. Датчики будут сигнализировать, когда уровень воды будет подниматься до опасных значений.





— Одно из направлений стратегии — цифровизация промышленности. Казалось бы, заводы сами должны озаботиться своим будущим и заниматься цифровизацией. Чем государство им может помочь? Обсуждали ли этот вопрос с промышленниками?

— Мы давно приступили к этой задаче. Нельзя догнать промышленников и причинить им радость. Предприниматели сами понимают, что, если не будут переходить с устаревшего технологичного подхода к инновационному, они проиграют в конкурентной гонке. Промышленники начали активно заниматься этой задачей. Государство здесь стоит рядом и подставляет плечо поддержки. Не каждый бизнес может выложить 90 млн рублей за создание «цифрового двойника» производства. А государство может оказать поддержку в виде субсидии, чтобы этот проект случился.

Чтобы простимулировать предприятия к внедрению цифровых технологий в производство, Минпром Челябинской области совместно с Минцифры региона и Фондом развития промышленности Челябинской области первыми в УрФО запустили региональную программу «Цифровизация промышленности». Ее цель — поддержка инвестпроектов по повышению уровня автоматизации и цифровизации производственных процессов на промышленных предприятиях Южного Урала. По программе можно получить льготные займы на сумму от 5 до 20 млн рублей на срок до 60 месяцев по ставке от 1 до 3% годовых. Ставка может быть снижена до 2% годовых при приобретении отечественного ПО. Также программой предусмотрены особые льготы для региональных компаний-разработчиков: при их участии в проекте в качестве системных интеграторов ставка по займу снизится до 1%. Бюджет проекта должен составлять не менее 6,25 млн рублей, при этом региональный ФРП готов софинансировать до 80%.

До конца 2024 года доля предприятий, реализующих технологию «цифровой двойник», должна составить 30%. Использование промышленного интернета вещей должно составить 60%. Цифровая трансформация промышленности обоюдно выгодна как самим промышленникам, так и государству, потому что она гарантирует повышение эффективности и увеличение налоговых отчислений.

— Одно из важных и одновременно дискуссионных направлений — цифровизация в сфере систем безопасности. Реально ли соблюсти баланс между неприкосновенностью частной жизни и внедрением интеллектуальных систем слежения?

— За последний год мы видим, как меняется Челябинск. Появляется много общественных пространств — набережных, парков и скверов. Что нужно гражданину, когда он идет на прогулку? Комфорт и безопасность. С комфортной городской средой вопрос решается. Мы занимаемся проектами в сфере общественной безопасности. Во всех парках и скверах установлены системы видеонаблюдения. И эти системы развиваются. Они уже умеют анализировать ситуацию, выявлять правонарушения и отправлять сигналы быстрого реагирования в правоохранительные органы. Совсем скоро эти системы смогут распознавать личность человека. В Москве, например, уже можно оплатить проезд в метро с помощью биометрии лица. Это удобно. Задача государства — сделать процесс безопасным.

В конечном итоге разрешать сервисам использовать биометрические данные или нет — выбор каждого. Думаю, люди, как в случае с электронными госуслугами, проголосуют за удобство, простоту и безопасность. Для наших детей уже не стоит такой проблемы, мне кажется, они воспринимают новые технологии просто. Могу сказать, что мы в министерстве давно отказались от ключей. У нас на входе стоит система, которая распознает лица сотрудников и открывает им дверь.

— «Цифровая трансформация» подразумевает переход к какому-то новому качеству жизни. Каким вы видите образ Челябинска будущего в 2030 году?

— Во-первых, будет работать принцип «четырех нолей», о котором я говорил. Госуслуги будут оказываться проактивно. Человеку не нужно будет заходить на сайты и нажимать кнопки. Количество чиновников резко сократится. Управленческие решения будут приниматься с использованием искусственного интеллекта. Для оплаты проезда в общественном транспорте будет использоваться биометрия. Человек будет чувствовать себя комфортно и в безопасности благодаря цифровым технологиям.