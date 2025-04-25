Жюри конкурса для СМИ на призы Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области определило шорт-лист по итогам 2024 года. Эксперты выбрали 33 участника. Об этом сообщает пресс-служба СПП.
В номинацию «Лучшее СМИ» по решению жюри кроме ИА «Первое областное» также попали входящие в медиахолдинг «Первый областной» сайт Bfm74, радио «Business FM Челябинск», телекомпания «Восточный экспресс» (Миасс) и газета «Миасский рабочий».
В категории «Лучшая авторская работа» представлены редактор ИА «Первое областное» Константин Бабушкин, продюсер радио «Business FM Челябинск» Мария Полевщикова и журналист газеты «Усть-Катавская неделя» Юлия Короткова.
«В этом году на конкурс поступило 32 заявки, общее количество работ — 196. Конкурсная комиссия проделала немалую работу, ознакомившись с заявочными материалами»,— говорит исполнительный директор СПП Александр Гончаров.
В состав конкурсной комиссии входят:
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вице-президент и председатель комитета СПП по профессиональному образованию, подготовке кадров и социальной политике Семен Мительман,
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исполнительный директор СПП, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области (председатель комиссии) Александр Гончаров,
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почетный член СПП и председатель Российского детского фонда Вячеслав Скворцов,
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член правления СПП и заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселев,
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председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева,
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генеральный директор ИК «Медиа-Центр» Валерий Шагиев,
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пресс-секретарь СПП Ольга Смирнова.
Жюри конкурса оценивало работы, исходя из полноты раскрытия темы, интересной подачи, творческого подхода. Основные направления журналистских материалов: современное состояние экономики Челябинской области, экологические проекты и инициативы в промышленности, инвестиции, инновации, социальная ответственность бизнеса и этика предпринимательства. Специальную номинацию предоставит Союз журналистов Челябинской области.
Итоги конкурса объявят в середине мая. Номинанты приглашены на торжественную церемонию награждения.