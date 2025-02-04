Губернатор Челябинской области работает над вопросами макроэкономики в Москве

Председатель правительства РФ объявил прогноз роста ВВП. Он составил 4%

О макроэкономической политике говорили 4 февраля в правительстве России на стратегической сессии. В ней принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который руководит комиссией Госсовета России по направлению «Экономика и финансы».

Прирост ВВП в 2024 году составил около 4%, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Наблюдается высокая инвестиционная и потребительская активность. Превзошла ожидания обрабатывающая промышленность, она выросла на 8%. Значит, российская экономика становится все технологичнее.

«Такой тренд важно продолжить в ближайшие годы и укрепить. Нужно предпринять все необходимые действия для обеспечения макроэкономической устойчивости. Это одно из базовых условий для сохранения позитивной динамики во многих сферах жизни страны», — отметил Михаил Мишустин.

На экономический рост будут работать и новые нацпроекты. При этом одно из основных условий роста — низкая безработица и умеренная инфляция. Правительство РФ совместно с Банком России разработало механизмы для достижения этой цели, активно развивая экономику предложения.

Ранее мы сообщали, что на ближайшем Российском экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативами по развитию экономики при высокой ключевой ставке.