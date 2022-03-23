Губернатор Челябинской области предложил изменить ставки по акцизам для металлургов

Идеи по поддержке предприятий Алексей Текслер озвучил на оперативном штабе по развитию экономики России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил скорректировать ставки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов на жидкую сталь с учетом меняющихся экономических условий. Идеи по поддержке предприятий глава региона высказал на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба областного правительства.

С 1 января 2022 года в России начали действовать повышенные ставки по налогу на добычу полезных ископаемых для железной руды и коксующегося угля. Причем они привязаны к мировым ценам. На железную руду ставка налога устанавливается на уровне 4,8%, а на уголь — 1,5% от средней стоимости в мире. Ставку акцизов на жидкую сталь с 2022 года тоже привязали к мировым ценам. Она составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены в морских портах юга РФ.

Решения были приняты, чтобы изъять у металлургов сверхдоходы, образовавшиеся из-за резкого роста цен на металлы. Но сейчас ситуация стала другой. Из-за изменения курсов валют и ограничения экспорта руды и стали ставки снижают рентабельность работы металлургов и добывающих предприятий. Необходимо их откорректировать.

«Расчет привязан к различным ценовым бенчмаркам в валюте. А параметры налогообложения определены при прежней ситуации. Для производителей, которые работают на внутренний рынок, от которых мы ждем сдерживания цен на металлопродукцию, формирующиеся суммы НДПИ и акцизов влияют на текущую рентабельность, прибыль. Поэтому мы просим рассмотреть возможность дополнительно настроить эти виды НДПИ и акцизов исходя из сегодняшней ситуации», — высказался Алексей Текслер.

Правительство РФ одобрило законопроект о переходном периоде по кредитам с плавающими ставками. Алексей Текслер предложил применить схожие подходы к лизингу с плавающей ставкой.

«Есть большое количество обращений со стороны предприятий, регионов. Предлагаем применить схожие подходы к таким лизинговым договорам: ввести прямое регулирование, как по закону о плавающей ставке», — отметил губернатор.