Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил скорректировать ставки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов на жидкую сталь с учетом меняющихся экономических условий. Идеи по поддержке предприятий глава региона высказал на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба областного правительства.
С 1 января 2022 года в России начали действовать повышенные ставки по налогу на добычу полезных ископаемых для железной руды и коксующегося угля. Причем они привязаны к мировым ценам. На железную руду ставка налога устанавливается на уровне 4,8%, а на уголь — 1,5% от средней стоимости в мире. Ставку акцизов на жидкую сталь с 2022 года тоже привязали к мировым ценам. Она составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены в морских портах юга РФ.
Решения были приняты, чтобы изъять у металлургов сверхдоходы, образовавшиеся из-за резкого роста цен на металлы. Но сейчас ситуация стала другой. Из-за изменения курсов валют и ограничения экспорта руды и стали ставки снижают рентабельность работы металлургов и добывающих предприятий. Необходимо их откорректировать.
«Расчет привязан к различным ценовым бенчмаркам в валюте. А параметры налогообложения определены при прежней ситуации. Для производителей, которые работают на внутренний рынок, от которых мы ждем сдерживания цен на металлопродукцию, формирующиеся суммы НДПИ и акцизов влияют на текущую рентабельность, прибыль. Поэтому мы просим рассмотреть возможность дополнительно настроить эти виды НДПИ и акцизов исходя из сегодняшней ситуации», — высказался Алексей Текслер.
Правительство РФ одобрило законопроект о переходном периоде по кредитам с плавающими ставками. Алексей Текслер предложил применить схожие подходы к лизингу с плавающей ставкой.
«Есть большое количество обращений со стороны предприятий, регионов. Предлагаем применить схожие подходы к таким лизинговым договорам: ввести прямое регулирование, как по закону о плавающей ставке», — отметил губернатор.