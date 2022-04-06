Алексей Текслер предложил индексировать зарплаты муниципальным бюджетникам

Губернатор Челябинской области выступил с инициативой на заседании федерального штаба по борьбе с кризисом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил индексировать зарплаты не только федеральным и региональным бюджетникам, но и муниципальным. С инициативой глава региона в качестве руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» выступил на заседании федерального штаба по антикризисным мерам. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Необходимы централизованные решения. Речь идет не только о федеральных и региональных госслужащих, но и муниципальных. Нужно поставить вопрос об увеличении дотаций региональным бюджетам на эти цели», — заявил Алексей Текслер.

В России федеральный центр устанавливает системы оплаты труда для федеральных бюджетников, в регионах и на муниципальном уровне этим занимаются местные власти.

Также губернатор отметил необходимость донастройки механизма социального контракта. По мнению Алексея Текслера, необходимо увеличить выплаты по направлению «ведение личного подсобного хозяйства» со 100 до 250 тыс. рублей, выплаты по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» — с 250 до 350 тыс. рублей.

Основной акцент в своем выступлении на заседании антикризисного штаба Алексей Текслер сделал на вопросах льготного кредитования федеральных системообразующих предприятий, а также кредитования малого и среднего бизнеса и его адаптации к новым уровням ключевой ставки. Для поддержки среднего бизнеса предложено увеличить объем планируемой поддержки региональных фондов развития промышленности, который сегодня составляет 15 млрд рублей.