Губернатор Челябинской области поздравил ГРЦ Макеева с 75‑летием

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив АО «ГРЦ имени академика В. П. Макеева» с 75-летием предприятия. Глава региона вручил поздравительный адрес генеральному директору Владимиру Дегтярю, а также наградил сотрудников предприятия, внесших большой вклад в его развитие, сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Текслер отметил, что предприятие родилось в непростое время, сразу после Великой Отечественной войны.

«За 75 лет коллектив ГРЦ Макеева спроектировал и сдал на вооружение Военно-морского флота России несколько поколений ракетных комплексов, базовые баллистические ракеты подводных лодок и их модернизированные варианты. Это основа морских стратегических ядерных сил нашей страны, наша надежная защита», — уточнил Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал о новых проектах специалистов ГРЦ имени академика В. П. Макеева. В частности, о макете двигателя полностью возвращаемой ракеты.

«Регион выделяет специальный грант для реализации этого проекта. Это будущее нашей космонавтики», — добавил губернатор.

Алексей Текслер пожелал, чтобы юбилейный год стал для предприятия успешным и плодотворным. Особые слова благодарности он выразил ветеранам центра.

«Благодаря вам, вашим усилиям предприятие вышло на такие масштабные проекты. Вы передаете свои знания, умения, опыт новому подрастающему поколению. Сегодня ГРЦ — достаточно молодой коллектив. Преемственность поколений обеспечивает бесперебойную надежную работу», — заключил он.