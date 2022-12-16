Губернатор Челябинской области поставил задачи промышленникам на 2023 год

Алексей Текслер обратился к руководителям предприятий на заседании регионального СПП

Губернатор Алексей Текслер открыл заключительное в этом году заседание Союза промышленников и предпринимателей. Оно проходит в миасском ДК автомобилестроителей, передает корреспондент ИА «Первое областное». Глава региона отметил, что, несмотря на последствия пандемии и западные санкции, предприятия смогли сохранить инвестиции и даже поднять зарплаты рабочим.

Алексей Текслер обозначил первоочередные задачи для предприятий региона на 2023 год: выпуск оборонной продукции, индексация зарплат, развитие кадрового потенциала, сохранение экологических проектов и инвестиционной активности, организация кооперационных связей внутри региона и за его пределами.

«Первоочередная задача — выпуск оборонной продукции. В нашем регионе три города носят почетные звания городов трудовой доблести. Сегодня, как и 1941—1945 годах, наш регион работает в этом направлении. Эту задачу буду держать на особом контроле», — подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил промышленникам и предпринимателям, что самое важное сейчас — инвестиции в трудовые коллективы и производство.

«Все, что зарабатывается сейчас, надо вкладывать в развитие производства, в людей, в социальную сферу. Не время сейчас собирать дивиденды, тем более — отправлять деньги за границу. Надо вкладывать в свою страну, в свой регион, в своих людей. На это прошу обратить особое внимание», — обратился Алексей Текслер к руководителям предприятий.

Также губернатор попросил предприятия подключиться к организации гуманитарной помощи и подготовке мобилизованных для участия в СВО.

«Не забывайте про свои коллективы. Не забывайте про ребят, которые из ваших коллективов ушли по мобилизации в армию. Помогайте их семьям, помогайте им. Помогайте в целом нашей армии. У нас сейчас развернуто волонтерское движение. Мы обеспечиваем ребят амуницией. Каждый может подключиться к этой задаче», — сказал Алексей Текслер.