Губернатор Алексей Текслер выступил на VII Финансовом форуме ПСБ «Просто капитал»

Регион демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста, опираясь на инновации и импортозамещение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в VII Финансовом форуме ПСБ «Просто капитал», где рассказал о результатах экономического развития региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние пять лет ВРП Челябинской области вырос вдвое, превзойдя среднероссийские показатели. Этот успех обусловлен коренной модернизацией промышленности, внедрением новых технологий с учетом экологических требований, а также активным импортозамещением и импортоопережением.

«И сегодня потенциал развития нашей экономики связан в первую очередь с ростом производительности труда. Наш регион — флагман в этом направлении. И мы пошли дальше — создали кафедру робототехники и мехатроники в Южно-Уральском государственном университете, открыли новые направление в СПО, связанные с робототехникой. Комплексно подошли к этому вопросу. Это тот ключ, которым мы нашу промышленность будем модернизировать», — заявил Алексей Текслер.

Особое внимание уделяется развитию ОПК и созданию новых инновационных производств, включая завод по производству архитектурных стеклопакетов и будущую особую экономическую зону «Южноуральская», ориентированную на роботизированные производства. Глава региона подчеркнул важность комплексного подхода, включающего поддержку малого и среднего бизнеса (его доля в ВРП региона составляет 30%), и предложил использовать цифровой рубль для более эффективного финансирования ключевых проектов развития страны. В рамках участия в Госсовете РФ Алексей Текслер также акцентировал внимание на необходимости помощи регионам в росте экономического потенциала и повышении производительности труда.