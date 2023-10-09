Губернатор Алексей Текслер посетил учебно-производственный центр машзавода «Агрегат»

В нем проходят обучение молодые специалисты предприятия

Последней точкой в поездке Алексея Текслера по Ашинскому району стало посещение машиностроительного завода ПАО «Агрегат». Подробности передает корреспондент ИА «Первое областное».

Предприятие специализируется на производстве изделий авиационно-технического назначения, аварийно-спасательного инструмента, промышленной гидравлики. Продукция завода широко востребована в отечественной авиации и у спасателей.

Для обучения молодых специалистов необходимым навыкам работы здесь не первый год функционирует учебно-производственный центр, который посетил Алексей Текслер. В ходе экскурсии по учебному центру он пообщался с молодыми специалистами и студентами.

Затем глава региона осмотрел цеха корпусных деталей и узлов, промышленной гидравлики, а также сборочный цех. Здесь производится и испытывается оборудование для спасателей. Губернатору продемонстрировали работу нескольких инструментов, обозначив их основные характеристики.

Основную долю производства ПАО «Агрегат» сегодня составляет продукция авиационно-технического назначения. Продукция завода используется в составе большинства выпускаемых в России летательных аппаратов, а также сложная топливно-регулирующая аппаратура для газотурбинных двигателей самолетов «МиГ-29», «Су-27».

Также предприятие производит промышленную гидравлику для легковых автомобилей и спецтехники.

Директор ПАО «Агрегат» Юрий Елисеев с гордостью рассказал, что здесь уже 30 лет производится продукция собственной разработки симского завода, и расходится она по спасательным формированиям не только Урала, но и всей России.