ГРЦ Макеева представил на «Иннопроме» инновационную ракету‑носитель «Корона»

Макет в масштабе 1:30 сопровождали в экспозиции макеты бака для криогенного топлива и модели двигателей

Макет «ракеты будущего» — многоразовой одноступенчатой ракеты вертикального взлета и посадки «Корона» — представил на выставке «Иннопром-2025» Государственный ракетный центр имени академика Макеева (АО «ГРЦ Макеева»), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе ракетного центра, новизна разработки заключается сразу в нескольких параметрах: беспрецедентно низкая стоимость выведения полезной нагрузки, экономическая устойчивость и окупаемость, возможность не только выведения, но и возвращения полезной нагрузки, а также в заявленной возможности ремонта космических аппаратов, орбитальной станции прямо на орбите и предоставлении космических услуг в сегменте «точка-точка».

Научно-исследовательская работа проводится с привлечением головных институтов РАН, организаций и предприятий госкорпорации «Роскосмос». Наглядные результаты исследований были также представлены на выставке: макеты бака для криогенного компонента топлива, модели двигателей, прошедшие продувки в аэродинамических трубах, а также аэродинамические модели ракеты-носителя после испытаний.

В ГРЦ сообщили, что в 2025 году планируется завершить научно-исследовательский этап и перейти к опытно-конструкторской разработке ракеты-носителя.

Добавим, экспозиция с «ракетой будущего» вызвала большой интерес участников выставки. Одним из первых посетителей стенда стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.