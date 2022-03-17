Госсовет предложил увеличить финансирование бюджетных строек

Часть инициатив поддержали на совещании у президента

На совещании у президента озвучили меры по поддержке экономики и региональных бюджетов в условиях санкций. Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера активно участвовала в их подготовке, сообщается в телеграм-канале главы региона.

«Часть предложений были поддержаны на совещании, по остальным мерам продолжим работу. Ситуация меняется, и важно, чтобы государственные институты все время были на острие, давали быстрый отклик на изменения», — прокомментировал Алексей Текслер.

Госсовет предложил направлять высвобождающуюся при реструктуризации бюджетных кредитов задолженность регионов на финансирование бюджетных строек, которые дорожают из-за роста цен на стройматериалы. Также для финансирования федеральных строек комиссия по экономике выступила с инициативой о предоставлении регионам краткосрочных кредитов. Дотацию на выравнивание бюджета предлагают проиндексировать с учетом растущей инфляции.

Для поддержки бизнеса Госсовет предложил снизить порог инвестиций по офсетным контрактам. Это долгосрочные договоры, по которым поставщик берет на себя инвестиционные обязательства, они направлены на импортозамещение. Сумма инвестиций может быть уменьшена с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. Сейчас из-за высокого порога такие соглашения в большинстве регионов не работают.

Кроме того, прозвучала инициатива по ускорению процедуры возмещения НДС экспортерам до 1 месяца. Госсовет предложил предоставить право экспортерам, являющимся одновременно также и импортерами, резервировать часть выручки.