Госплан и развитие бизнеса: аналитики назвали условия для «российского экономического чуда»

Авторы книги «Кристалл роста» — о том, как использовать исторический опыт для строительства новой системы

Экономика России продолжает развиваться, несмотря на западные санкции. Много ли нового в этом факте? Советский Союз существовал в условиях жесточайших ограничений в течение десятилетий. При этом в 1929—1955 годы, несмотря на Великую Отечественную войну, наблюдался рекордный рост экономики и благосостояния людей. В чем причина этого «чуда»? На этот вопрос ответили авторы книги «Кристалл роста». Они считают, что опыт советского госуправления с определенными модификациями можно перенести в современную Россию.

Один из авторов книги «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду» — бывший глава Минвостокразвития (2013—2018 годы), заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. Также над монографией работал его коллега по министерству развития Дальнего Востока Артур Ниязметов (был замом министра в 2015—2018 годах), кандидат экономических наук. Сейчас он занимает пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Третий соавтор — помощник заместителя секретаря Общественной палаты РФ, писатель и журналист Максим Окулов.

Логика авторов проста: темпы роста СССР с 1929 по 1953 год были беспрецедентными. Это один из редких случаев долговременного взлета всех показателей, несмотря на кровопролитную войну. В книге подробно описаны пять факторов успеха советского госуправления, которые можно применить для успешного развития экономики современной России.

Планирование

Первое условие для роста российской экономики — стратегическое государственное планирование, считают авторы книги. В основе его должны лежать основные цели: естественный прирост численности населения, рост уровня удовлетворенности и реальных доходов граждан. Для выполнения этих целей должны ставиться четкие сроки. Выпуск продукции у всех предприятий должен быть нормированным. «Нормы — сердцевина, ядро балансов», — пишут аналитики.

Технологии

Система планирования должна задавать цели, приоритеты, структуру развития технологий, формировать специальные планы механизации, автоматизации, внедрения изобретений и новой техники. На закупку новейших технологий должен быть госзаказ. В качестве приоритетных отраслей развития авторы называют атомную и ракетно-космическую промышленность, авиастроение и строительство судов, энергетику.

Деньги

Одним из методов «экономического чуда» СССР авторы называют денежную реформу. При Сталине ввели двухконтурную эмиссию денег. Кроме выпуска национальной валюты, циркулирующей в обществе напрямую, в виде наличных денег, были открыты специальные счета. Эти средства расходовались только на целевые проекты — великие стройки, инфраструктуру, высокие, в том числе военные, технологии, прорывные объекты, дороги и коммуникации. Этим решалась проблема долгосрочных инвестиций. Равно как и проблема инфляции: большая часть денег не попадала в область потребительского рынка, за исключением зарплаты тех, кто получал ее в этом стратегическом секторе.

По мнению экспертов, в современной России необходимо внедрить целевую проектную эмиссию денег. Для этого можно использовать механизм эскроу-счетов, который уже опробовали в строительной сфере.

Эффективность

Рост производительности труда, снижение издержек, материальные стимулы, конкуренция между предприятиями, трудовыми коллективами, отдельными работниками — эти факторы помогали делать промышленность в Советском Союзе эффективной, отмечают авторы книги «Кристалл роста». Например, в советские годы была установлена прогрессивная шкала зарплат: чем больше перевыполняешь план, тем в большей прогрессии получаешь заработную плату, премии, вознаграждения. Это заставляло сотрудников быть более эффективными.

Сейчас нужно возвращаться к вопросу повышения эффективности производства. Для этого можно, например, более активно внедрять ценности бережливого производства.

Предпринимательство

В главе «Предпринимательство» авторы доказывают, что в советской экономике «органически сочетались предпринимательская инициатива и государственная организация». Свое утверждение они основывают на сохранении в экономике двух негосударственных форм хозяйствования: промысловой кооперации в промышленности (артели) и личных подсобных хозяйств.

Для развития предпринимательства в современной России, по мнению авторов, необходимо расширить возможности доступа на внутренний и внешний рынки. Например, для этого можно использовать офсетные контракты. Бизнесу нужны минимизация бюрократии и доступное финансирование — дешевые кредиты, венчурный капитал, совместное финансирование.

По мнению губернатора Челябинской области, председателя экономической комиссии Госсовета Алексея Текслера, книга «Кристалл роста» полезна всесторонним анализом феномена динамичного развития СССР в военные и послевоенные годы.

«Книга — крайне своевременна. В ней очень подробно описан советский опыт управления экономикой — планирования и финансирования процессов ее развития, создания новейших технологий и повышения производительности труда, сочетания планового и предпринимательского секторов — всего, что необходимо для постановки и решения в сжатые сроки сложнейших задач с мобилизацией всех необходимых ресурсов. Поэтому „Кристалл роста“ может и должен быть взят на вооружение в решении вопросов развития и роста нашей экономики, может и должен стать пособием для нынешних и будущих руководителей», — прокомментировал глава региона.

По мнению Алексея Текслера, сейчас Россия находится в похожих условиях: мы оказались отрезаны от существенной части мировой экономической и финансовой системы. Государство должно развиваться с опорой на собственные силы и строить кооперацию с по-настоящему дружественными странами. В этом смысле управленческий, экономический, исторический опыт, описанный в книге, легко накладывается на нашу действительность, резюмирует губернатор.