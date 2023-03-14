Госдума смягчила ответственность за уклонение от уплаты налогов

Либерализуют уголовную ответственность по нескольким статьям

Госдума приняла закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Инициативу подготовило правительство по поручению президента России.

Теперь при полной оплате недоимки, пеней и штрафов в возбуждении уголовного дела откажут, а заведенное дело остановят. Также в Уголовном кодексе РФ предлагают уменьшить максимальный срок наказания по статьям, связанным с уклонением от уплаты налогов.

С шести до пяти лет снижается максимальный срок лишения свободы за неуплату организацией налогов и страховых сборов, а также за неисполнении обязанностей налогового агента. С семи до пяти лет уменьшат срок за сокрытие налогооблагаемых средств или имущества организации либо ИП; с четырех до трех лет — за уклонение от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве.

«Законопроект разработан в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях и направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — отметили в пресс-службе Госдумы.

Член комитета Госдумы по экономполитике Сергей Алтухов в комментарии «Российской газете» назвал такой закон «шагом навстречу отечественному бизнесу, который ежедневно испытывает давление из-за непредсказуемой фантазии западных стран, выдумывающих все новые и новые санкционные барьеры для нашей страны».