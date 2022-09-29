Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Вступивший в силу закон дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО) взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозайм. Такое же право появится у других участников СВО, в том числе служащих в ВС РФ по контракту, в войсках национальной гвардии, в других организациях и органах. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам.
«Вместе с обращением за каникулами заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве, а также может запросить их у заемщика позднее (в этом случае заёмщик обязан представить документы после окончания участия в СВО). Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство», — разъясняет Центробанк России.
Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать может только в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.
В законе также сказано, что обязательства за выплату кредита или ипотеки для участника спецоперации и его членов семьи будут прекращены, если он получит ранение, первую группу инвалидности или погибнет.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Ознакомиться с принятым законопроектом можно на сайте.
Вступивший в силу закон дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО) взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозайм. Такое же право появится у других участников СВО, в том числе служащих в ВС РФ по контракту, в войсках национальной гвардии, в других организациях и органах. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам.
«Вместе с обращением за каникулами заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве, а также может запросить их у заемщика позднее (в этом случае заёмщик обязан представить документы после окончания участия в СВО). Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство», — разъясняет Центробанк России.
Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать может только в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.
В законе также сказано, что обязательства за выплату кредита или ипотеки для участника спецоперации и его членов семьи будут прекращены, если он получит ранение, первую группу инвалидности или погибнет.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Ознакомиться с принятым законопроектом можно на сайте.