«Вместе с обращением за каникулами заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве, а также может запросить их у заемщика позднее (в этом случае заёмщик обязан представить документы после окончания участия в СВО). Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство»,

— разъясняет Центробанк России.