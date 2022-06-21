Госдума легализовала параллельный импорт товаров в Россию

Предпринимателей освободили от ответственности за ввоз иностранных товаров без согласия правообладателей

Госдума РФ приняла в окончательной редакции закон о легализации параллельного импорта. По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, решение принято для защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций. Оно позволит снизить цены на запрещенные к ввозу товары, сообщает пресс-служба Государственной думы России.

Вячеслав Володин напомнил, что ранее уже были приняты изменения в законодательство, давшие правительству в 2022 году право формировать перечень товаров, на которые не распространяются нормы о защите интеллектуальной собственности.

«Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы», — пояснил Вячеслав Володин.

По его словам, принятие закона позволит защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

До 2002 года параллельный импорт был разрешен в России, позже в Гражданском кодексе появился пункт о том, что товар может ввозиться в страну самим правообладателем или только с его согласия. Иные схемы ввоза считались контрафактом. За нарушение соблюдения исключительных прав правообладателя предусматривались штрафы: размеры компенсации владельцу бренда за «серую» перепродажу могли достигать 5 млн рублей для юрлиц.

Корреспондент ИА «Первое областное» ранее разбирался в тонкостях терминологии. Подробнее о том, что такое параллельный импорт, какие товары можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, читайте в нашем материале.