Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. Официальные источники пока не подтвердили эту информацию.
Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на прошлой неделе с картами российской платежной системы «Мир» перестали работать частные банки Турции. Ограничения по их использованию появились в Казахстане и Вьетнаме.
В некоторых странах карты «Мир» пока работают.
Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на прошлой неделе с картами российской платежной системы «Мир» перестали работать частные банки Турции. Ограничения по их использованию появились в Казахстане и Вьетнаме.
В некоторых странах карты «Мир» пока работают.
- Снять наличные и оплатить покупки в Армении можно в устройствах банков — участников платежной системы ArCa.
- В Беларуси снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков — участников платежной системы «Белкарт», а также в ВТБ Беларусь.
- В Киргизии снять наличные деньги и оплатить покупки можно через местную платежную систему «Элкарт».
- В Таджикистане с картами «Мир» работают «Амонатбонк», «Корти Милли» и Express Pay.
- Узбекский процессинговый центр Uzcard продолжает прием карт «Мир», в том числе кобейджинговых (т. е. двух платежных систем — «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay).