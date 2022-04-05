Городской пруд в Златоусте очистят специалисты из Новосибирска

Восстановление водоема проведут в рамках нацпроекта «Экология»

Компания «Сибгидромехстрой» из Новосибирска займется очисткой южной части городского пруда на реке Ай в Златоусте. Эта фирма стала единственным участником и победителем аукциона, который проводило министерство экологии Челябинской области. Об этом сказано на сайте госзакупок. На работу «Сибгидромехстрой» получит 111,12 млн рублей. Из этой суммы 41,72 млн рублей направят в текущем году.

Южную часть пруда приведут в порядок в рамках второго этапа очистки водоема. Он начался в 2019 году. Завершить все мероприятия по восстановлению акватории планируется в 2024-м. На территории протяженностью более 700 метров уберут почти 292 тыс. кубометров донных отложений. Очистка городского пруда снизит уровень бытового и биологического загрязнения, улучшит качество воды и создаст благоприятные условия для разведения рыбы.





«Реализуемые мероприятия позволят повысить водоотводящую и дренирующую роль гидрографической сети, используя естественные свойства природной системы, что приведет к созданию условий экологического оздоровления водоема и прилегающих к ней пойменных территорий — и, как следствие, улучшению качества жизни людей. Кроме того, будет выполнена задача по сохранению уникального водного объекта, что также позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Добавим, что первый этап очистки пруда в Златоусте проводился с 2010 по 2018 годы. Площадь очищенной акватории составила 32,6 га, а со дна подняли 625 тыс. кубометров отложений. Из федерального бюджета на очистку направляли 137 млн рублей.

Компания «Сибгидромехстрой», которая будет очищать пруд в ближайшие три года, ведет свою историю с 1961 года, начав работать как СУ № 483. В 1995 году название сменили на нынешнее (также известна как Сибгмс). Входит в организацию строителей Сибирского региона. Чистая прибыль компании в 2021-м составляла 30,6 млн рублей. «Сибгидромехстрой» участвовал в 32 аукционах. В 12 из них победил. Контрактов на различные работы было заключено на сумму чуть более 500 млн рублей.

Организация расчищала озера в Тюменской, Омской, Иркутской и Новосибирской областях, Алтайском крае, а также русла рек в Новосибирской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, намывала участки под застройку в Новосибирске, Якутске, Алтайском крае и стабилизировала русло реки Амур в Еврейской автономной области.