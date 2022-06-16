В Челябинской области замедлилась годовая инфляция

Показатель остается ниже среднероссийского уровня

Годовая инфляция в Челябинской области в мае по сравнению с апрелем замедлилась на 0,5 процентных пункта до 14,13%, что ниже показателя по Уральскому федеральному округу (14,58%) и России (17,10%). Данные опубликованы челябинским отделением Банка России.

«Замедление инфляции в большей степени обусловлено укреплением рубля, нормализацией потребительского спроса населения на непродовольственные товары длительного пользования и продукты питания длительного хранения», — говорится в исследовании.





Годовой темп прироста цен на продукты питания в мае в Челябинской области по сравнению с апрелем практически не изменился и составил 18,00%. По России показатель составляет 20,05%. Сдерживанию цен на продовольственные товары способствовал беспошлинный ввоз сезонных фруктов и овощей из стран Средней Азии.

«Нормализация потребительского спроса после ажиотажных закупок впрок в марте во многом определила замедление годового роста цен на продукты питания длительного хранения, в том числе сахар и макаронные изделия», — считают эксперты.





Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился с 14,45% в апреле до 13,47% в мае. Так, охлаждение потребительского спроса привело к корректировке цен на легковые автомобили. Улучшение эпидемической обстановки стало причиной снижения напряженности на рынке лекарственных средств. В целом по России годовая инфляция в мае замедлилась до 17,10%, месячный прирост — до 0,18% (с поправкой на сезонность), это минимум с февраля 2020 года. Снижение инфляционного давления стало причиной корректировки ценников на отдельные товары и услуги.

Важными факторами для будущей динамики инфляции станут темпы импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция будет 14—17%. Предполагается, что годовая инфляция снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.