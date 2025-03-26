Годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 9,25%

Это ниже показателя по России

В феврале 2025 года годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 9,25%. В январе показатель находился на отметке 8,83%. Это ниже, чем февральские показатели по УрФО (9,82%) и в целом по стране (10,6%). Ускорение инфляции на Южном Урале обусловлено сокращением предложения некоторых товаров, переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков в условиях роста спроса, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Цены на продукты в прошлом месяце увеличились на 9,90%. Основными факторами стали: подорожание мяса (из-за роста затрат на корма, ветеринарные услуги и оборудование), рыбы (из-за снижения объемов вылова и повышения издержек рыболовецких компаний) и кофе (рост цен по всему миру на кофейные зерна).

На непродовольственные товары в феврале в годовом сопоставлении цены выросли на 4,94%, в январе — 4,81%.

Наиболее заметно подорожала мебель, это связано с повышенным спросом и ростом издержек производителей. Также ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо, связанный с частичным снятием запрета на экспорт бензина и увеличением затрат нефтепереработчиков.

Годовой темп роста цен на услуги в Челябинской области составил 13,71% в феврале.

«В регионе сохранялся повышенный спрос на туристические поездки как внутри страны, так и за рубеж. Это привело к ускорению годового роста цен на отдых на Черноморском побережье и на экскурсионные туры по стране. Кроме того, в феврале более существенно, чем в январе, в годовом сопоставлении подорожали путевки в ОАЭ», — следует из информационного сообщения ЦБ.

На общероссийском уровне инфляция в феврале, с учетом сезонных факторов, замедлилась по сравнению с январем. Это связано, прежде всего, с укреплением рубля. Однако, годовая инфляция в России (10,06%) все еще значительно превышает целевой уровень в 4%, что свидетельствует о сохранении дисбаланса между спросом и предложением.

Для снижения инфляции до целевого уровня к 2026 году, по мнению экспертов, необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике.