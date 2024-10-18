Годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,7%

Среди причин — увеличение спроса потребителей на некоторые товары

Годовая инфляция в Челябинской области по итогам сентября достигла 7,7% после 7,5% в августе. Ускорение произошло в основном из-за повышенного потребительского спроса и роста затрат поставщиков непродовольственных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Банка России.





Сильнее всего выросли цены в сфере услуг. Одна из причин — повышение спроса на туристические поездки за рубеж. Это привело к тому, что путевки на отдых в Турции дорожали быстрее, чем в августе. Кроме того, вырос спрос на платные образовательные услуги. В результате ускорился рост цен на курсы иностранных языков и профессионального обучения.





В секторе непродовольственных товаров рост цен также ускорился. Поставщики и ретейлеры активно переносили в конечные цены издержки, которые увеличились из-за подорожания логистики. Например, компьютерные планшеты стали дороже, чем год назад.





Цены на продовольственные товары увеличились незначительно. В регионе повысилась стоимость молока, сметаны, сыров и сливочного масла. Это произошло из-за роста издержек производителей и переработчиков молочной продукции на корма для животных, сырье, логистику и оплату труда.





При этом мясо птицы дорожало не так сильно, как в августе, — повлиял рост предложения этой продукции в связи с модернизацией и расширением мощностей птицефабрик Челябинской области.