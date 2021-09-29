В рамках II Форума глав регионов стран ШОС, который проходит 29 сентября в Челябинске, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетили обновленную площадку индустриального парка «Станкомаш», сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернаторы осмотрели новый цех горячештамповочного оборудования АО «КОНАР», в их присутствии запустили в работу современный пресс-автомат швейцарской компании HATEBUR. Это самый современный станок, которым располагает «КОНАР». Он будет использоваться для производства больших партий металлических изделий высокой точности. Новая техника в индустриальном парке обеспечит компании лидерские позиции в производстве оборудования для нефтегазохимии РФ.
Во время встречи губернаторы обсудили сотрудничество в сфере экономики и перспективы развития регионов в промышленности.
«Когда мы взаимодействуем внутри страны с возможностью выхода на международную арену, мы увеличиваем потенциал своих регионов, промышленный потенциал», — рассказал Алексей Текслер.
Кроме механосборочного цеха АО «КОНАР» в маршрут визита глав двух регионов вошли заводы «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские электрические двигатели».
Напомним, соглашение о сотрудничестве между правительствами Астраханской и Челябинской областей было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Стороны планируют установить и расширить торгово-экономические связи, проводить совместные выставки, конференции, семинары и круглые столы.
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