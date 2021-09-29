Главы Челябинской и Астраханской областей посетили индустриальный парк «Станкомаш»

Алексей Текслер и Игорь Бабушкин посмотрели на новое оснащение завода

«Когда мы взаимодействуем внутри страны с возможностью выхода на международную арену, мы увеличиваем потенциал своих регионов, промышленный потенциал»,

— рассказал Алексей Текслер.